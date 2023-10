Motorista enfrenta congestionamento na saída do feriado em SP

São Paulo

Os motoristas que pegaram estradas rumo ao litoral paulista e ao interior neste feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida precisam de paciência e cuidado para enfrentar os congestionamentos nas rodovias.

Desde o início da manhã desta quinta-feira (12), as rodovias que levam ao litoral concentram os maiores trechos de lentidão. A Mogi-Bertioga, um dos principais acessos ao litoral norte de SP, registrava 39 quilômetros de congestionamento às 10h. O tráfego está bastante intenso desde o km 59, na região de Mogi da Cruzes (Grande SP) até o km 98, na chegada à Bertioga.

Já a rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, tem tráfego lento do km 25 ao km 43 no sentido litoral, às 10h.

Na Anchieta, o congestionamento vai do km 26 ao 40, devido operação comboio, acionada em razão da neblina no trecho de serra.

Movimentação na estrada dos Imigrantes, sentido litoral, na altura do km 29, - Bruno Santos/Folhapress

Está em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes a operação descida 7x3. O motorista utiliza as pistas norte e sul da via Anchieta, além da pista sul da rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

A expectativa da concessionária Ecovias é que cerca de 405 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas duas rodovias.

Castello Branco-Raposo Tavares

O sistema tem tráfego normal na Rodovia Raposo Tavares, já na Rodovia Castello Branco, sentido interior, tem pontos de lentidão do km 22 ao km 26.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna/ Carvalho Pinto, com pontos de lentidão por excesso de veículos entre o km 45 e o km 50 e do km 73 ao km 92, no sentido interior. No sentido capital, o tráfego é normal, sem congestionamentos.

Presidente Dutra

A rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso em São José dos Campos, do km 170 ao km 160. Em Taubaté, o tráfego está intenso do km 119 ao km 102.