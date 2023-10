Quem eram os médicos mortos a tiros no Rio

São Paulo

Três médicos foram assassinados a tiros na madrugada desta quinta-feira (5) em um quiosque de praia na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Um quarto médico ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro.

Dois dos mortos são de São Paulo e o terceiro é da Bahia.

Veja quem são as vítimas:

Médico, irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL), é uma das vítimas do assassinato - Diego Bomfim no Instagram

Diego Ralf de Souza Bomfim, 35

Médico ortopedista, cirurgião do pé e tornozelo. Era irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL).

Médico Marcos de Andrade Corsato é uma das vítimas de assassinato no Rio de Janeiro - Reprodução/Redes Sociais

Marcos de Andrade Corsato, 62

Médico assistente do grupo de Tornozelo e Pé do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Era também médico na Clifom (Clínica de Fraturas e Ortopedia da Mooca).

"O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, bem como dos ex- residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O instituto estende as condolências aos familiares e amigos", afirmou em nota.

Uma das vítimas de assassinato no Rio de Janeiro - Reprodução/Redes Sociais

Perseu Ribeiro Almeida, 33

Formado em Medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia, era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.