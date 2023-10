Viatura da Rota atropela casal durante celebrações de aniversário da tropa; veja vídeo

São Paulo

Um carro da Rota, tropa de elite da Polícia Militar, que saiu do batalhão fazendo manobras em zigue-zague atropelou um casal que estava em uma motocicleta na avenida Tiradentes, na Luz, centro de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (16).



Os dois foram prensados contra um ônibus que passava pela avenida.

Procurada, a Polícia Militar declarou que abriu um inquérito policial militar e uma sindicância para apurar o fato.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o condutor de uma viatura, ao sair do quartel, colidiu no canteiro central da via, atingindo duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Segundo a pasta, as vítimas tiveram escoriações leves, receberam atendimento médico e foram liberadas.

Acidente ocorreu na avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, durante a celebração dos 53 anos da Rota - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

O acidente ocorreu durante as celebrações pelo 53º aniversário da Rota. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a cerimônia realizada dentro do quartel. Também estiveram presentes o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.



Uma testemunha contou para a reportagem que viu o momento em que diversos carros da Rota deixaram o quartel acelerando e cantando pneu pela avenida Tiradentes. Ela disse ter tido a impressão que os veículos fossem tombar ou invadir a faixa central da via. Pouco depois, um dos motoristas perdeu o controle, acertou um poste e a moto.

Vídeo: Veja o momento do atropelamento

A testemunha disse que as vítimas ficaram feridas nas pernas e que foram socorridas por policiais militares.



O relato da testemunha é similar a um vídeo o qual a reportagem teve acesso que mostra carros da Rota deixando o quartel em alta velocidade e realizando manobras em frente ao metrô Tiradentes. Pouco depois, o motorista de um dos carros perde o controle, acerta o meio-fio e na sequência a moto.

Um homem que filmava o evento no canteiro quase foi atropelado.



Por volta das 18h não havia mais sinais do acontecido, exceto por uma placa de sinalização caída no canteiro. Ela também foi atingida.

Procurada, a SPTrans disse que as informações deveriam ser obtidas com a secretaria da segurança.