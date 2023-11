Assaltantes fazem arrastão em cafeteria de Santa Cecília, no centro de São Paulo

São Paulo

Um grupo de quatro criminosos assaltou clientes e funcionários de uma cafeteria na tarde desta quarta-feira (15) em Santa Cecília, bairro na região central de São Paulo. Os assaltantes entraram armados e mascarados no estabelecimento, roubaram celulares e levaram dinheiro do caixa.

A polícia foi acionada às 14h21 para atender uma ocorrência de roubo na rua Barão de Tatuí, que concentra bares e restaurantes. Os criminosos chegaram de carro à cafeteria, chamada Mug, desceram do veículo, roubaram os pertences e fugiram.

O assalto durou cerca de dois minutos, segundo a dona de um café vizinho ao local do assalto. Ela diz que o momento do crime foi parcialmente filmado pela sua câmera de segurança. As imagens foram fornecidas à polícia, mas a proprietária diz não ter autorização para repassá-las.

Casarão antigo que abriga cafeteria na rua Barão de Tatuí, em Santa Cecília, região central de SP, onde um assalto ocorreu nesta quarta (15) - Tulio Kruse/Folhapress

Três homens com máscaras cirúrgicas desceram do carro e entraram na cafeteria, enquanto o motorista esperou o grupo com o motor ligado, segundo dois vizinhos. O veículo era um Citröen C3 prata. A Polícia Militar informou que eles fugiram em direção ao bairro de Higienópolis.

A dinâmica do assalto é a mesma de um arrastão que ocorreu no dia 24 de janeiro no mesmo bairro. Na ocasião, os ladrões também usavam máscaras cirúrgicas e também fugiram em um carro prata, segundo o boletim de ocorrência.

Funcionários da cafeteria assaltada nesta quarta não quiseram dar entrevista.

Região central vive alta de roubos

O arrastão ocorre em um contexto de aumento de crimes patrimoniais em bairros do centro da capital paulista. De janeiro a julho deste ano, as regiões da Sé e dos Campos Elíseos registraram recorde na quantidade de roubos. Os números são superiores ao visto no mesmo intervalo do ano desde 2002, início da série histórica.

Em janeiro, bares de Santa Cecília viveram uma onda de arrastões. Ao menos três estabelecimentos sofreram assaltos semelhantes naquele mês, em que clientes tiveram os celulares roubados em ações relâmpago.