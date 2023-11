Trem de pouso de avião quebra na aterrissagem e Congonhas fecha por 2 horas

São Paulo

Um avião de pequeno porte teve problemas com a quebra do trem de pouso na noite desta quarta-feira (1º) durante a aterrissagem em Congonhas e provocou o fechamento do aeroporto da zona sul de São Paulo por cerca de duas horas, na véspera do feriado prolongado de Finados.

Segundo a Aena, concessionária que administra o local desde o mês passado, o acidente com o avião, modelo Piper Aircraft PA-42, procedente de Cuiabá (MT), ocorreu às 19h50.

Avião de pequeno porte com trem de pouso quebrado em Congonhas; acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (1º) e provocou o fechamento do aeroporto - Golf Oscar Romeo/Divulgação

A aeronave realizava transporte aeromédico e o paciente foi retirado imediatamente pela equipe médica do aeroporto, em segurança.

Em nota, a Aena disse que não houve feridos, mas os pousos e decolagens na pista principal precisaram ser suspensos até a retirada da aeronave da pista, o que ocorreu às 21h49.

No período, 17 voos foram desviados para outros aeroportos e 13 tiveram de ser cancelados.

Somente a Azul afirmou que quatro voos foram desviados para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior, e outro para Guarulhos, na região metropolitana. Outros dois, que decolariam para Recife e Porto Alegre, foram cancelados. "Os clientes estão recebendo toda a assistência necessária", disse a companhia aérea.

Congonhas, que encerra suas operações diárias às 23h, iria funcionar uma hora a mais por causa do incidente, disse a concessionária.

Esse foi o segundo problema em menos de uma semana no aeroporto. Na noite de domingo (29), a aeroporto ficou temporariamente fechado para pousos e decolagens, por causa de um incidente com aeronave particular, que teve um pneu furado.

Ninguém ficou ferido, mas a pista precisou ser fechada entre 20h50 e 21h14 para retirada da aeronave. Depois disso, os voos foram retomados.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, também teve problemas no fim de semana. A Latam Brasil alterou ou cancelou voos marcados para domingo e segunda (30) devido a condições meteorológicas adversas no aeroporto internacional.

Um grupo de passageiros protestou no aeroporto devido aos atrasos e falta de informações.