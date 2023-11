Paraisópolis, em SP, recebe 1º posto de atendimento dos Correios em favelas

São Paulo

A centenária comunidade de Paraisópolis recebe nesta sexta (10) um posto de atendimento dos Correios, a primeira unidade em uma favela no país, de acordo com a estatal. Com isso, os 100 mil moradores passam a contar com serviços de postagem, entrega e retirada de encomendas.

A iniciativa faz parte do projeto Correios Comunidade, que atribuiu CEP (Código de Endereçamento Postal) a 175 ruas de Paraisópolis, chegando a 300 com identificação.

O Ponto de Coleta Paraisópolis Postal fica na rua Manoel Antônio Pinto, 223 (nº 88 pela geolocalização).

Entregador em veículo da empresa de entregas comunitárias Favela Brasil Xpress, em Paraisópolis, São Paulo - Danilo verpa - 15.jul.2022/Folhapress

"Hoje rompemos a fronteira da invisibilidade e do preconceito", afirmou o presidente dos Correios, Fabiano Santos, em vídeo publicado pela companhia nas redes sociais.

Na segunda maior favela de São Paulo, a demanda é antiga. Antes mesmo da chegada dos Correios, empreendedores de Paraisópolis criaram um serviço que bateu 1 milhão de entregas em pouco mais de um ano.

A próxima comunidade a receber o projeto fica no Rio de Janeiro, mas o local ainda não foi divulgado, nem a data em que o serviço estará disponível. Assim como aconteceu em São Paulo, moradores de favelas cariocas também criaram serviços comunitários de entrega para suprir a falta do serviço.

A iniciativa é bem recebida também por facilitar os negócios, que não são poucos. Segundo o G10 Favelas, grupo que reúne lideranças de comunidades de todo o Brasil, esse mercado movimenta cerca de R$ 202 bilhões por ano.