Defesa Civil do RS emite alerta de inundação devido a fortes chuvas

Uma nova frente fria e um ciclone extratropical intensificaram temporais e rajadas de vento na região Sul do país. Cidades da região do Alto Uruguai, no norte do Rio Grande do Sul estão sofrendo os efeitos de chuvas intensas desde a manhã desta sexta-feira (3). Os temporais também atingem Santa Catarina e Paraná.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o acumulado de chuva esperado entre a tarde de quinta-feira (2) e a tarde desta sexta superava 100 milímetros (mm) em áreas do norte gaúcho, centro-oeste catarinense e sudoeste do Paraná.

A previsão de acumulado de chuva até a noite deste sábado (4) é de mais de 200 mm para essas regiões.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de inundação na tarde desta sexta, informando que o rio Uruguai, na divisa entre o estado e Santa Catarina, está acima da cota de inundação e em elevação a partir de Porto Mauá.

Rodovia alagada em Santa Izabel do Oeste, no Paraná - Divulgação

Segundo alerta da MetSul Meteorologia, o vento aumenta muito a partir do fim da tarde e a noite desta sexta no Rio Grande do Sul, continuando forte e intenso durante o sábado em parte do estado com a formação de um ciclone extratropical nos litorais gaúcho e uruguaio.

O período mais crítico será a madrugada e manhã deste sábado (4). Entre esta sexta e sábado, a previsão é de vento forte a intenso pela formação de um ciclone na costa.

Grande parte do interior gaúcho deve ter ventos com média de 40 km/h a 60 km/h entre esta sexta e este sábado, mas, como ocorre normalmente em ciclones na costa, as rajadas fortes e intensas não acontecem dentro do continente, e sim em pontos próximos do mar. Por isso, cidades do sul e do leste gaúcho terão forte ventania durante o sábado.

As rajadas mais fortes nessas regiões do estado devem atingir marcas de 80 km/h a 100 km/h. Pontos da costa podem ter rajadas de 100 km/h a 120 km, especialmente entre o Chuí e Mostardas.

O vento vai aumentar também no litoral catarinense, especialmente entre Passo de Torres e Florianópolis com rajadas em média de 50 km/h a 70 km/h, mas de 80 km/h a 100 km/h ou isoladamente superiores em algumas praias.

A retomada de temporais na região já era prevista para o mês de novembro. A região Sul do país já vem sofrendo com episódios de destruição por chuvas intensas e pela passagem do ciclone extratropical no meio deste ano e com a continuidade das chuvas intensas em setembro e outubro.