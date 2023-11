Exame descarta bactéria que causa dor de garganta como motivo da morte de criança em MG

Belo Horizonte

A morte de pelo menos uma das três crianças em São João del-Rei, no Campo das Vertentes, a 190 quilômetros de Belo Horizonte, não ocorreu por causa da bactéria Streptococcus pyogenes, que causa dor de garganta, conforme suspeitas iniciais a partir de diagnósticos clínicos feitos na rede de saúde da cidade.

Exames realizados pela Funed (Fundação Ezequiel Dias), o laboratório de referência do governo de Minas Gerais, descartaram a bactéria como causa da morte, segundo informações da SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais).

Ao mesmo tempo, outros exames estão sendo feitos pela fundação para identificação da causa da morte.

Higienização na escola municipal Pio XII, em São João del-Rei, na tarde do dia 25 de outubro - Prefeitura de São João del-Rei/Divulgação

Segundo a pasta, a investigação epidemiológica realizada até o momento sugere que as crianças morreram por infecção generalizada (sepse), que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, conforme a secretaria.

"Com os resultados disponíveis ainda não foi possível definir o micro-organismo responsável por cada um dos óbitos, nem afirmar que todos os óbitos tenham sido causados pelo mesmo agente infeccioso", afirmou a secretaria, em nota divulgada nesta quarta (1º).

As mortes das crianças na cidade ocorreram em 24 de setembro, 8 e 23 de outubro. As que morreram em 24 de setembro e 23 de outubro tinham 10 anos. A que morreu no dia 8 tinha três anos.

A secretaria afirmou que a criança que teve o óbito por conta da Streptococcus pyogenes descartado foi a que morreu em 23 de outubro.

Segundo a prefeitura, havia crianças na cidade apresentando sintomas de amigdalite, febre, vômito e manchas na pele.

As escolas municipais de São João del-Rei foram fechadas no dia 24 de outubro para desinfecção, com previsão de retorno para 6 de novembro.

Prefeituras de outras quatro cidades na região também fecharam as escolas, mas por tempo menor, e retomaram as aulas na segunda (27). Houve ainda suspensão de aulas em Felício dos Santos, em outra região do estado, o Vale do Jequitinhonha, onde as aulas também já voltaram.

Na mesma nota em que descartou a morte de uma das crianças de São João del-Rei pela Streptococcus pyogenes, a secretaria de saúde disse não ter recebido material para pesquisa da causa da morte das outras duas crianças.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura da cidade para saber se o material foi ou não enviado e aguarda retorno. Foi enviada ainda pergunta sobre o que pode ter causado a infecção generalizada nas três crianças.

Ao menos até a semana passada, uma equipe do Ministério da Saúde estava na cidade colhendo informações sobre as mortes.

Os procedimentos realizados pela equipe envolvem ainda a revisão de prontuários médicos das instituições onde as crianças foram atendidas.