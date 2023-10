Compare idade e gênero do seu estado com outros do Brasil

São Paulo

Um quinto da população de Roraima é composta por crianças com até 9 anos de idade. Enquanto isso, um em cada seis habitantes do Distrito Federal está na casa dos 40 aos 49.

Diferenças relevantes entre as pirâmides etárias dos estados podem ser observadas nos novos dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De forma geral, a população é mais nova no norte do país. Roraima, Amapá, Amazonas e Acre são exemplos de unidades da federação com alta proporção de crianças e adolescentes, combinada com um baixo índice de envelhecimento —razão entre idosos e jovens.

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais aparecem no lado oposto, entre os estados com uma demografia mais envelhecida.

Os novos dados do Censo também detalham as proporções entre os sexos. O Rio de Janeiro tem a composição mais feminina (89 homens para cada 100 mulheres), e o Mato Grosso apresenta a maior concentração masculina (101).

As principais diferenças estão nas faixas etárias mais avançadas. No Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, por exemplo, quatro de cada cinco pessoas com 100 anos ou mais são mulheres.