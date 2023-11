Família fica 15 horas presa em casa após queda de árvore em temporal que atingiu SP

A cidade de São Paulo amanheceu mais uma vez contando os estragos com árvores caídas e falhas de energia, após a tempestade da noite desta quarta-feira (15). Mais de 12 horas após o temporal, havia áreas sem luz e famílias aguardando a manutenção.

A família do motorista Jonilton Cardoso Monteiro Costa, 36, ficou cerca de 15 horas presa dentro de casa por causa da queda de uma árvore sobre o telhado. Fios de energia arrebentaram com o impacto da árvore e eletrificaram o portão de ferro do sobrado na rua Jurumirim, na Vila Leonor, zona norte da capital.

Havia oito pessoas na casa, incluindo duas crianças de dois e seis anos. Os moradores perceberam o problema após o cachorro da casa levar alguns choques no portão. O motorista usou um detector de tensão elétrica para confirmar o problema.

Família dentro de casa na rua Jurumirim, na Vila Leonor, zona norte de São Paulo; moradores ficaram presos após queda de árvore durante o temporal da noite de quarta (15), e cachorro Jonny tomou choque no portão - Rubens Cavallari/Folhapress

Costa diz que ligou para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Enel, concessionária do serviço de distribuição de energia, logo após as 19h30 de quinta, quando a árvore caiu.

A ajuda só chegou por volta das 8h30, após uma equipe de reportagem da TV Globo mostrar a situação da família. Eles ainda ficaram mais duas horas dentro de casa até que a equipe da Enel cidade a energia na rua para que eles pudessem sair de casa.

Costa diz que ouviu da Defesa Civil e dos bombeiros que a responsabilidade para retirar a árvore caída de cima do telhado e os fios de energia não era dessas corporações, e que só restava esperar técnicos da concessionária de energia.

"Tem 37 pedidos de retirada dessa árvore para a prefeitura, ela balançava muito, mas muito mesmo quando chovia. Ela está verde, a raiz estava podre", relata.

Além de danificar o telhado, a árvore também amassou o teto e o para-brisa do carro de Costa. O motorista teve de cancelar uma viagem com a família a São Sebastião, no litoral paulista, e vai deixar de faturar enquanto não conseguir trocar de carro, o que deve demorar ao menos uma semana.

Só com a semana de trabalho perdida, o prejuízo será de R$ 2.500.

Equipes da prefeitura trabalham na remoção de árvore - Rubens Cavallari/Folhapress

Há estragos em várias regiões da cidade. Às 9h40 desta quinta, funcionários a serviço da prefeitura ainda trabalhavam na remoção de uma árvore na rua Frederico Abranches que caiu sobre um bar durante a ventania, por volta das 19h15 da véspera.

Um homem ficou ferido na cabeça com a queda da árvore e foi levado ao pronto-socorro. Parte da árvore caiu sobre mesas de madeira e derrubou a fiação de telefonia na praça Alfredo Paulino. Não houve queda de energia, segundo o dono do bar atingido pela árvore, pois a fiação elétrica é aterrada no local.

"Ainda bem que não estava com o toldo rebaixado, senão a árvore derrubaria o toldo e machucaria ainda mais gente", disse o proprietário do bar, Wedson Pereira, 60.

Ele diz que já pediu uma avaliação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente sobre a situação das árvores da praça, pois ninguém no entorno da praça tinha identificado o risco de queda da árvore.