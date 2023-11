GCM prende 6 pessoas por invasão a loja de eletrônicos perto da cracolândia, em SP

São Paulo

Uma loja de eletrônicos na rua do Triunfo, na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, nas proximidades da cracolândia, foi invadida por seis pessoas na manhã desta segunda-feira (20).

A ação dos criminosos foi frustrada com a chegada de guardas-civis metropolitanos da Iamo (Inspetoria de Ações com Motocicletas).

Conforme a GCM, a equipe patrulhava a região da concentração de dependentes químicos na rua dos Protestantes, a cerca de uma quadra do local do furto, quando se deparou com um comércio aberto e uma movimentação na rua do Triunfo. O fato chamou a atenção dos guardas, por ser uma loja aberta por volta das 7 horas durante o ferido da Consciência Negra na cidade.

Os agentes públicos então viram seis pessoas dentro do estabelecimento, sendo cinco homens e uma mulher.

Segundo o inspetor Paulo Breves, o grupo estava com notebook, caixas de som e alto-falantes. Os objetos estavam sendo colocados em um carrinho de supermercado, que auxiliaria o grupo a se locomover.

Guardas-civis metropolitanos em motocicletas abordaram o grupo na rua do Triunfo, no centro de São Paulo - Divulgação/GCM

Com o bando ainda foram apreendidos dois martelos, que teriam sido utilizados para arrombar a porta da loja.

Os detidos foram levados para o 2° DP (Bom Retiro).

Uma outra ação semelhante na região e também em um feriado ocorreu no início deste mês.

Usuários de drogas saquearam uma loja especializada em conserto e venda de acessórios para celulares localizada na rua Santa Ifigênia.

De acordo com a comerciante Ângela Aparecida Alves de Oliveira, 44, esposa do proprietário da loja Carlos Eletrônicos, o saque ocorreu por volta das 21h do dia 1º.

Do local foram furtados cerca de 20 celulares e um notebook de clientes —os aparelhos estavam para conserto—, além de máquinas utilizadas para o reparo dos produtos. O estabelecimento ficou destruído, segundo Oliveira.

Em abril de 2019, a loja já havia sofrido um saque de usuários da cracolândia. Na época, o prejuízo foi de R$ 50 mil.

"Nós aproveitamos para reformar e ficamos com uma banquinha trabalhando. Só que agora a Santa Ifigênia está morta, não tem mais clientes e nem ninguém. Agora é irrecuperável. O que mais dói é você trabalhar para viver e chegar na delegacia e o delegado mandar o policial falar para você que não pode fazer nada [em referência a 2019]. Dessa vez não vou nem registrar boletim, porque o delegado vai fazer a mesma coisa", relata Oliveira.

A rua Santa Ifigênia vem enfrentando crises com a perda de clientes em meio a deslocamentos de dependentes químicos pela região central. De acordo com a união dos lojistas, o faturamento do comércio caiu em média 40% desde a dispersão da cracolândia no ano passado.

Ângela Aparecida Alves de Oliveira contou à reportagem que ligou para o 190, e a Polícia Militar compareceu 1h30 depois, mas a viatura não conseguiu chegar perto da loja, porque foi apedrejada e deixou o local.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse à reportagem que esteve no local, mas não constatou furtos.