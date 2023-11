Moradores protestam na cracolândia e criticam 'sumiço' de Nunes para resolver problema

São Paulo

Sob uma fina garoa no final da tarde desta quinta-feira (22), moradores de um condomínio na rua Mauá, no centro de São Paulo, fazem novo protesto contra a permanência da cracolândia.



Cerca de 20 pessoas bloquearam a via na altura da rua dos Protestantes, a cerca de 100 metros da concentração de usuários de drogas. O ato também cobra o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que, segundo os moradores, sumiu e os deixou desamparados.



"Ricardo Nunes, cadê você?" e "Ricardo Nunes, presta atenção, ano que vem tem eleição", são algumas das palavras de ordem entoadas pelo grupo.

Moradores de um condomínio na rua Mauá, no centro de São Paulo, fazem protesto contra a permanência da cracolândia - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Os moradores se queixam da insegurança que tomou conta do local após a chegada dos usuários de drogas.



A gente não consegue dormir. Eles fazem barulho 24 horas por dia. Só dorme quem toma remédio, disse uma autônoma de 49, que preferiu não se identificar.



A encarregada de hotelaria Adriana Lima, 49, disse ter feito um cartaz especialmente para o prefeito, que no entendimento dela desapareceu.



"A gente tentou várias vezes falar com o prefeito e não conseguimos. A gente quer segurança e poder abrir nossas janelas. O barulho é insuportável."

Moradores protestam contra a cracolândia no centro de SP; manifestação ocorre no cruzamento da rua Mauá com a Protestantes - Paulo Eduardo Dias/Folhapress

Os moradores também reclamam de muitos acharem que a rua dos Protestantes "é morta" e por isso poderia abrigar os usuários.



"Não é morta. Nós moramos aqui", acrescentou Lima.



Os moradores também pedem a reabertura do acesso da estação da Luz pela rua Mauá, fechada pela CPTM, após usuários da cracolândia passaram duas noites nas proximidades do local.