Após apagão em SP, presidente da Enel deixa comando da empresa

São Paulo

O presidente da concessionária de energia Enel, Nicola Cotugno, deixará o comando da empresa. Ele estava à frente do braço nacional da companhia desde 2018. A informação foi publicada pela CNN Brasil nesta quinta-feira (23) e confirmada pela Folha.

A saída de Cotugno acontece dias depois do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) pedir o cancelamento de contrato com a Enel, após sucessivos problemas de falta de luz registrados em São Paulo.

O presidente da Enel Nicola Cotugno, que deixou o cargo nesta quinta-feira (23) - Mathilde Missioneiro 24.jan.20/Folhapress

A troca de comando ocorre 20 dias após um temporal que deixou 2,1 milhões de clientes da empresa, em 24 cidades da região metropolitana de São Paulo, sem energia —parte deles até por uma semana.

Em entrevista à Folha após o episódio, Cotugno rebateu as críticas à demora da companhia na religação argumentando que houve um evento extraordinário.

"Não é para nos desculparmos, não. O vento foi absurdo", afirma. Ele diz que a resposta à emergência foi dificultada pela enorme quantidade de árvores que caiu, forçando a empresa a trocar postes e reconstituir quilômetros de rede.

Após a queda de energia do feriado de finados, São Paulo voltou a registrar falta de energia no dia 15 de novembro e cerca 290 mil residência ficaram sem energia. Nesta ocasião, Cotugno voltou a comentar sobre o apagão de São Paulo, disse que foi mal interpretado e pediu desculpas.

"Não era a mensagem que eu queria passar. Eu, pessoalmente, e a empresa, fortemente, pedimos desculpas. Não usando vento, árvores como desculpas", disse Cotugno.

Nesta semana, Colugno havia sido convidado a participar de debate na Comissão de Minas e Energia nesta quarta (22) sobre a interrupção no fornecimento de energia em São Paulo, mas alegou outro compromisso para não comparecer. O convite foi realizado no dia 11.

Em nota, a concessionária afirma que o executivo trabalhou por 18 anos na empresa e alega que a saída do presidente foi definida em reuniões do conselho em outubro, antes dos problemas de falta de luz registrado na cidade.

"Para apoiar o processo de substituição e as recentes contingências, o executivo prorrogou a sua saída para 22 de novembro", diz a empresa por meio de nota. O novo presidente será Antonio Scala. Enquanto acontecem os trâmites administrativos necessários para sua nomeação, o presidente do Conselho de Administração, Guilherme Gomes Lencastre, assumirá a posição de forma interina.

"A Enel Brasil agradece a Nicola Cotugno por toda dedicação ao Grupo e seus colaboradores, além do destacado foco nos clientes e contribuição à sociedade", diz a concessionária.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afastou a correlação entre a saída de Nicolas Cotugno e os apagões com as chuvas no começo de novembro.

"O evento aconteceu no dia 3 de novembro, no dia 4 eu estava na Enel e, naquele momento, o Nicola já me falou: Ricardo estou saindo e quero apresentar o novo presidente. [Ele disse] estou saindo porque estou indo para o setor privado, e não tem nenhuma relação com o evento do dia 3. Já estava decidido, tinha até o substituto", afirmou Nunes.

Como a Folha mostrou, a italiana Enel assumiu a concessão da distribuição de eletricidade na região metropolitana de São Paulo em 2018. Desde 2019, primeiro ano completo de operações, dobrou o lucro e reduziu em 35% o número de colaboradores.

No Brasil, a Enel lidera o ranking das maiores distribuidoras de energia, com concessões em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará.

A líder no segmento de distribuição de eletricidade do país ocupa posições ruins no ranking de qualidade do atendimento elaborado anualmente pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Em 2022, a Enel São Paulo ficou na 19ª colocação entre as 29 distribuidoras de energia com mais de 400 mil consumidores no país. A Enel Rio de Janeiro e a Enel Ceará dividiram a 23ª colocação com a Cemig.

A distribuidora paulista, porém, tem mostrado evolução nos indicadores de frequência e duração de interrupções desde 2019. Em nota, a empresa destacou que investiu R$ 6,7 bilhões entre 2018 e 2022, maior marca da história da empresa.

A média de mais de R$ 1,3 bilhão por ano é superior aos cerca de R$ 800 mil investidos anualmente nos cinco anos antes da compra da distribuidora, diz a companhia.