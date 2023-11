Sede do Governo de SP fica sem luz durante reunião sobre plano contra apagão

São Paulo

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, teve falha no fornecimento de energia no fim da tarde desta sexta-feira (17), enquanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reunia com prefeitos da capital e região metropolitana para discutir ações para mitigar os efeitos da tempestade prevista para este fim de semana.

A luz faltou em um corredor do primeiro andar e na sala do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil.

O governador Tarcísio de Freitas em reunião com integrantes da Defesa Civil para falar sobre o Gabinete da Crise de Chuva, no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta (17) - Ronny Santos/Folhapress

A energia foi restabelecida alguns segundos depois e, apesar do contratempo, a reunião ocorreu normalmente e terminou por volta das 18h.

A Enel Distribuição SP informou que oscilação de energia no Palácio dos Bandeirantes não tem relação com o fornecimento da companhia.

Situação semelhante aconteceu na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) na última quarta-feira (14) durante sessão da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel. Na ocasião, o local ficou sem luz durante depoimento do presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins.

O governador passou a tarde desta sexta reunido com secretários estaduais, gestores da Defesa Civil, prefeitos e diretores de concessionárias de energia para criar um plano de contingência diante da previsão de tempestade com ventos fortes.

De acordo com Defesa Civil, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.