Polícia investiga se criança de 7 anos foi vítima de racismo em escola particular de Osasco

São Paulo

Pais de um aluno de sete anos da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco (Fito), instituição particular localizada no Jardim das Flores, em Osasco, acusam a escola de omissão e negligência em episódios nos quais o filho teria sido vítima de racismo. Em nota, o colégio diz repudiar qualquer conduta discriminatória e afirma que apura o caso.

A família diz que os problemas começaram no início do ano letivo, quando a criança ingressou no colégio. Os pais afirmam que o filho vinha sendo isolado dos colegas e que a professora afirmava que ele tem problemas psicológicos e de aprendizado.

Segundo a mãe da criança, o menino relatava não ter companhia para brincar ou fazer trabalhos e dizia que os alunos brancos "não eram legais" com ele. Ela classifica o caso como racismo estrutural.

Fachada do colégio Fito, em Osasco, na Grande SP - Reprodução

Após as alegações da professora —que havia dito, por exemplo, que a criança tem TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade)—, os pais do garoto contrataram uma psicóloga para avaliar o comportamento dele. No laudo, segundo os pais, a profissional diz que o menino não possui nenhum problema e afirma que ele é excluído na escola.

A mãe denunciou o caso nas redes sociais no início de novembro e tirou o filho da escola. Segundo ela, a criança vem recebendo aulas particulares em casa.

A família também levou o caso à polícia. Uma denúncia foi registrada no dia 13 de novembro no Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) e encaminhada ao 1° DP de Osasco, onde o caso é investigado sob sigilo. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

A Secretaria de Educação de Osasco, com quem a escola tem um convênio, afirma que a direção do colégio afastou a professora e a coordenadora denunciadas até que seja realizada uma sindicância interna. Vídeos gravados nas salas de aula e nas áreas de convivência, por exemplo, serão analisados.

Em um depoimento publicado nas redes sociais, o pai do menino diz que a experiência no colégio prejudicou a autoestima do filho. "Ele se sente preterido de tudo, ele se questiona em relação à cor dele, diz que não quer estudar em um colégio de branco porque nenhum branco gosta dele", afirmou no post. A reportagem não divulga o nome dos pais para preservar a identidade da criança.

A mãe conta que o filho relatava que, quando a professora perguntava quem queria fazer o trabalho com ele, ninguém queria. Ela diz que chegou a questionar o filho se a professora não tentava reverter o cenário, e o garoto respondeu que não. A mãe afirma, ainda, que por diversas vezes ouviu o filho dizer que fazia as atividades sozinho e que quando realizava tarefas com outros colegas os mesmos não o deixavam falar.

Em post publicado no dia 10 de novembro, a direção disse estar consternada.

"A fundação repudia veementemente qualquer ato de racismo ou conduta discriminatória em nossa escola e reforça o seu compromisso em combater com todo rigor qualquer suspeita ou indício deste tipo de conduta", disse.

O colégio afirma, ainda, que os pais da criança foram chamados para uma reunião.

"A direção pretende acolher os pais e colocar psicólogos à disposição. A direção da unidade não compactua com comportamentos de exclusão. Ao contrário disso, atua pela integração de seus estudantes, professores e demais funcionários."

A mãe afirma que a escola é reconhecida na região em que ela mora e que os irmãos do seu filho mais novo também estudam lá. Por isso decidiu matricular o garoto na instituição.

Este não é o primeiro caso de racismo na escola. No ano passado, uma sobrinha da mãe estava saindo do colégio quando alunos começaram a imitar sons e gestos de macaco. O caso foi registrado em um boletim de ocorrência, ao qual a reportagem teve acesso.

Ela afirma que agora vai buscar um colégio que promova uma educação antirracista, ainda que seja fora de Osasco. "Vou levar mais tempo para levá-los para a escola, vou ter que mudar toda a logística de casa. Não tem o que fazer."

Segundo ela, o objetivo ao expor o caso é tentar evitar que situações como essa se repitam.

"As crianças não têm culpa [de promover isolamento], quem tem culpa é quem está à frente de um cargo e não consegue ter a capacidade de entender que é preciso dar letramento racial a essas crianças."