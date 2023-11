Polícia prende suspeito de participar de estupro coletivo de adolescente no RJ

Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu nesta quarta (8) um dos suspeitos de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima denunciou que o abuso foi gravado e que as imagens foram compartilhadas nas redes sociais dela sem o seu consentimento. A adolescente disse ainda que ficou sabendo que foi estuprada ao ver as imagens.

Uma mulher, dona da casa onde o crime ocorreu, e dois adolescentes que estavam no local também foram apreendidos por suspeita de envolvimento no armazenamento de vídeos do estupro. Um dos menores é investigado também pela divulgação das imagens. A polícia afirma já ter encontrado ao menos 30 gravações.

Outro homem suspeito de também ter estuprado a adolescente já foi identificado e é procurado para prestar depoimento.

O caso aconteceu na última sexta (3). Em depoimento, uma adolescente de 14 anos que mora na casa onde ocorreu o crime confirmou à polícia que a amiga foi vítima de estupro.

O caso é investigado pela Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. - Divulgação/PCERJ

Elivelton Silva Amorim, 20, foi preso temporariamente um dia após prestar depoimento na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) da cidade. Ele será encaminhado ao sistema prisional e em seguida deve passar por audiência de custódia.

Na segunda (6), Amorim postou um vídeo nas redes sociais no qual classificou o caso como uma "brincadeira" que passou dos limites. De acordo com a delegada Mônica Areal, na delegacia o suspeito disse ainda que o episódio foi uma "zoação".

A polícia não forneceu o nome do advogado de Amorim. Quanto à mulher presa e aos adolescentes apreendidos, não soube dizer se eles já têm quem os defenda. A reportagem tenta localizar os advogados dos suspeitos.

Segundo a delegada, Amorim tentou se esconder ao não passar o endereço correto de onde mora, após ser ouvido na delegacia.

"Ele estava se escondendo. Para não fornecer o endereço certo, ele disse que não ia ficar em casa por medo da milícia e do tráfico. Depois disso tentou ir nas redes sociais para tentar se justificar, mas não tem justificativa, nós temos prova de que a vítima estava completamente desacordada", disse.

"Nós analisamos as imagens e vimos que ele é culpado por estupro de vulnerável", completou a delegada.

A vítima passou por exame de corpo de delito, que constatou violações. A jovem esteve na Deam nesta quarta para prestar depoimento. Ela foi ouvida por uma policial especialista em atendimento de menores vítimas de abusos.

Outras pessoas que estavam na casa também foram ouvidas. Segundo relatos, a adolescente teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e estava desacordada quando foi violentada.

Na sexta (3), diversos vídeos em que a jovem aparece desacordada durante o estupro foram publicados nas redes sociais. Ao menos dois homens aparecem nas imagens praticando os abusos.