Polícia procura suspeito de matar madrasta de ex-companheira em Campinas (SP)

As polícias civil e militar fazem buscam em Campinas, no interior de São Paulo, para encontrar um homem de 31 anos suspeito de matar a madrasta da ex-companheira a tiros, nesta quarta-feira (8), no Jardim São Pedro.

O marido da vítima também foi baleado. O casal foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital Dr. Mario Gatti, mas a mulher não resistiu. O homem está internado com quadro de saúde estável.

Segundo a polícia, momentos antes, o atirador também teria disparado contra o padrasto da ex-companheira, na Rua Filantropo Vicente Melilo, na Vila Nova Teixeira. Ele também foi encaminhado para atendimento médico e está estável.

Polícia Civil fez perícia no local onde mulher foi morta a tiros no Jardim São Pedro em Campinas (SP) - Reprodução /EPTV

A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio pelo 5º Distrito Policial de Campinas. Os agentes fizeram perícia onde as vítimas foram baleadas.

O crime teria sido motivado por uma briga de família. De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito estava em um carro, quando passou pela madrasta e o pai da ex-companheira em outro veículo. Eles começaram a discutir e desceram de seus respectivos veículos. Em seguida, o homem disparou e fugiu.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o homem para o carro e aborda o casal que para atrás do autor do crime em um veículo escuro. As vítimas descem do automóvel e iniciam uma conversa com o suspeito em volta do veículo branco. Momentos depois, há uma correria, o atirador dispara contra os familiares da ex e foge. Toda a ação dura menos de 4 minutos.

O carro do suspeito foi localizado na Vila Nogueira, mas o homem e a arma usada no crime não foram encontrados.