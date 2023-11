São Paulo pode ter o dia mais quente da história nesta quinta-feira (16)

São Paulo

A previsão dos institutos meteorológicos é que a atual onda de calor, que atinge a maior parte do país desde a semana passada, comece a acabar nesta sexta-feira (17). Por isso, a expectativa é que esta quinta-feira (16) ainda tenha temperaturas altas, com possibilidade de bater o recorde histórico em São Paulo.

A marca atual foi registrada em 17 de outubro de 2014, com 37,8°C. Na última segunda-feira (13), os termômetros do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registraram 37,7°C no mirante de Santana, na zona Norte, o dia mais quente do ano na cidade e o segundo dos 80 anos de medição do Inmet.

Júlia Andrade e Willian Gomes tomam caipirinha no elevado Presidente João Goulart, na região central de São Paulo, nesta quinta (15), feriado da Proclamação da República, mais um dia de calor intenso na cidade - Zanone Fraissat/Folhapress

Nesta quinta, a previsão é que a temperatura atinja os 38°C na capital paulista, por volta das 15h. A umidade do ar deve cair bastante no auge do calor, chegando a apenas 15%. Mas logo subirá com a chuva, que deve chegar em pancadas isoladas no fim da tarde.

A sexta-feira ainda deve ser muito quente, com a máxima chegando aos 36°C, mas a chegada de uma frente fria começará a mudar o tempo, provocando muita chuva.

A Defesa Civil paulista emitiu na tarde desta quarta-feira (15) um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas para todo o estado de São Paulo, previstas entre esta sexta e domingo (19).

De acordo com a nota, as rajadas de vento poderão variar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h. Há potencial para queda de árvores.

Tanto o sábado (18) quanto o domingo terão cenários semelhantes. No sábado, ainda fará muito calor no estado, atingindo os 35°C, mas no domingo, devido à chuva e ao vento, a temperatura máxima não deverá passar dos 25°C.

Na segunda-feira (20), Dia da Consciência Negra, a previsão é de temperatura amena, com mínima de 17°C de manhã e máxima de 24°C, com chuva a qualquer hora do dia. Nos dias seguintes, as temperaturas vão se elevando aos poucos, mas os dias serão nublados e com pancadas de chuvas à tarde e à noite.

Nos outros estados, a tendência desta semana se mantém inalterada, com a onda de calor sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste e parte das demais, com o calor permanecendo, principalmente, sobre os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro.

Cuiabá (MT) e Rio de Janeiro devem ser as capitais mais quentes nesta quinta-feira. O Inmet prevê que a temperatura deva chegar aos 40°C nas duas localidades.

Embora especialistas não prevejam ondas de calor como esta em dezembro, o que vem pela frente é mais calor. Numa escala dos próximos meses, o aumento das temperaturas, em meio ao verão, acontece também em função do El Niño.

O fenômeno, formado pelo aquecimento das águas do oceano Pacífico equatorial, muda a circulação atmosférica e tem agravado seca no Nordeste e ajudado a bloquear a circulação de frentes frias, que estacionam no Sul e aumentam as chuvas na região.