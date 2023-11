SP tem oito terminais fechados e ônibus atacados em dia de eleição de sindicato

São Paulo

Oito dos 32 terminais de ônibus de São Paulo estão fechados na manhã desta terça-feira (21). Milhares de passageiros são afetados por falta ou atraso dos coletivos em dia de votação da nova diretoria do SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Urbano de São Paulo).

Estão fechados, segundo a SPTrans, os terminais João Dias, Campo Limpo, Capelinha e Santo Amaro, na zona sul; Parque D. Pedro 2º, no centro; Pinheiros, na zona oeste; e Santana e Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte.

Ônibus articulados bloqueiam saída do Terminal Santo Amaro - Reprodução/TV Globo

A reportagem apurou que a paralisação de alguns profissionais ocorre em razão de uma disputa entre as chapas que concorrem na eleição do SindMotoristas. A votação começou na madrugada desta terça.

A chapa da oposição estaria exigindo a utilização de urnas eletrônicas na votação, mas a chapa da situação seria contra.

Os manifestantes utilizam ônibus articulados para bloquear as entradas e saídas dos terminais.

No terminal Parque D. Pedro 2º, dos alto-falantes saem com frequência uma mensagem da SPTrans de que há manifestação sindical e que estão "trabalhando para normalizar a operação". Ainda assim, muita gente não sabe do que se trata.

"Eu vim para cá mais cedo, do Tatuapé [zona leste], para ir à praça da Sé [centro]. Mas os ônibus não estavam entrando. Tive de descer do ônibus lá em cima no viaduto e andar mais de dez minutos. Agora para ir embora pensei que já estava normalizado, mas não está. Vou ter de pegar Uber. É uma complicação, um gasto de dinheiro. Nem sei porque estão manifestando", diz a aposentada Sueli de Souza.

No terminal Santo Amaro, um ônibus foi vandalizado e teve o para-brisa danificado por pedrada. A Polícia Militar foi chamada e acompanha a situação no local. Também há relatos de coletivos com pneus furados.

Ônibus foi depredado e teve o para-brisa trincado - Reprodução/TV Globo

A SPTrans afirma que irá registrar boletim de ocorrência para que sejam responsabilizados aqueles que impedem o acesso da população a terminais de ônibus na cidade de São Paulo nesta terça.

"A SPTrans está deslocando suas equipes de campo e os guinchos do sistema de transporte municipal para prestar apoio à operação dos terminais da cidade e solicitou auxílio do policiamento para atuar nestes locais", destacou.

A assessoria do sindicato foi questionada, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Nas redes sociais, usuários se queixam da falta de ônibus e das longas filas nos terminais.