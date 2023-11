Vítimas de tempestade em SP viajavam no mesmo carro, acertado em cheio por árvore

São Paulo

As duas pessoas que morreram na capital paulista devido aos efeitos da tempestade estavam juntas em um carro. Por volta das 16h40, o veículo acabou atingido em cheio por um grande eucalipto quando passava pela avenida Eduardo Sabino de Oliveira, no Jardim Helena, zona leste da cidade.

As vítimas, um homem de 45 anos e uma mulher de 30, morreram no local. Também estavam no veículo mais três homens de 24, 25 e 28 anos de idade.

Os dois mortos estavam no banco da frente. O homem residia no Itaim Paulista, na zona leste, a mulher, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Os demais ocupantes eram do município de Itaquaquecetuba.

No mesmo momento, a árvore também acertou outro automóvel, no qual estavam dois rapazes, de 21 e 23 anos. Todos foram socorridos e levados ao Hospital Tide Setubal.

Na av. Eduardo Sabino de Oliveira, no Jardim Helena, duas árvores caíram e acertaram dois veículos - Ronny Santos/Folhapress

Alecsander José da Silva, 43, é tio de um desses jovens hospitalizados. O rapaz sofreu ferimentos nas pernas.

Por coincidência, Silva trabalha no local do acidente. Mantém uma oficina de bicicletas numa Kombi estacionada a cerca de cem metros da tragédia.

"Foi tudo muito rápido, quando vi já tinha acontecido, e ainda foi com um parente meu", conta Silva. "Eles estavam voltando do trabalho em uma firma que fica aqui perto."

Silva diz que as vítimas que morreram, que estavam em outro carro, podem ter sido atingidas por cabos de eletricidade que se romperam.

Há no local diversos fios rompidos, além de algumas árvores partidas e caídas sobre a mata que margeia o rio Tietê.

O terreno é cercado e, no acesso à ciclovia que conduz ao parque ecológico do Tietê, há uma placa informando que é a Sabesp a responsável pelo local.

Geraldo Francisco, segurança que trabalha na guarita da companhia de saneamento, diz que o local onde a árvore atingiu os carros pertence a outro órgão, o AEE, o departamento de água e esgoto de São Paulo.