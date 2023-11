Volta do feriadão sem energia tem trânsito abaixo da média em SP

São Paulo

Nesta segunda-feira (6), na volta do feriado prolongado do Dia de Finados, e com cerca de 500 mil residências e comércios sem energia elétrica, São Paulo registra congestionamento abaixo da média.

Às 8h, foram registrados, de acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), 465 km de congestionamento na capital paulista.

No mesmo horário, na última segunda (30), foram 534 km. No dia 23 de outubro, eram 422. No dia 16, também uma segunda, foram 453 km.

Trânsito carregado no viaduto do Glicério em São Paulo - Danilo Verpa - 3.out.2023/Folhapress

A zona norte tem 51 km de lentidão; a oeste registra 120 km; são 41 km na região central; 46 km na leste; e 153 km na zona sul, segundo o órgão municipal.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o número de semáforos sem funcionar está diminuindo.

"A gente tinha 652 semáforos sem funcionar. Nesse momento, atualizei, são 77, porque ainda estão sem energia, então você vai ver muitos semáforos apagados porque ele está sem a energia. Quando voltar a energia naquela localidade, volta a ser restabelecido", disse.

Ainda segundo Nunes, a prefeitura aguarda a Enel, concessionária de energia, interromper a energia elétrica em algumas regiões para fazer a remoção de 125 árvores que atrapalham o restabelecimento do serviço.

O apagão em São Paulo ocorre desde a tempestade que atingiu a capital paulista na última sexta (3). Este é o primeiro dia útil pós-feriadão em que cerca de 500 mil residências e comércios enfrentam a falta de energia.

Segundo a Enel, cerca de 2.000 funcionários trabalham 24 horas nas ruas e a previsão é de que nesta terça (6) o serviço deve ser restabelecido para a maioria dos consumidores. De acordo com a Enel, desde sexta, foram 2,1 milhões de clientes que ficaram sem energia elétrica. O fornecimento foi restabelecido para 1,6 milhão, o que representa 76%.