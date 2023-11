Aulas na rede estadual de SP estão mantidas nesta segunda (6) após temporal, diz governo

São Paulo

Embora regiões da cidade de São Paulo e do interior ainda estejam sem energia elétrica após o temporal que atingiu o estado na última sexta (3), o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que o funcionamento de serviços essenciais está mantido nesta segunda-feira (6). Na tarde de domingo (5) o estado ainda tinha 1,2 milhão de endereços sem luz. O temporal provocou sete mortes.

As aulas ocorrerão normalmente na rede estadual de ensino. Caso haja dificuldade em alguma escola, a Secretaria da Educação afirma que vai disponibilizar conteúdo por meio do Centro de Mídias, e pais e responsáveis de alunos serão avisados caso alguma unidade tenha que ser fechada.

No Centro Paula Souza, as aulas ocorrerão de forma remota na Etec Getúlio Vargas, na capital, e nas Etecs de Itapetininga e Piraju. Nas universidades, USP, Unesp e Unicamp têm atividade normal.

Sala de aula de escola na zona sul de São Paulo - Bruno Santos - 12.ago.2022/Folhapress

Os hospitais e demais equipamentos de saúde também funcionam normalmente, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. A pasta afirma que todas as unidades têm geradores para suprir eventuais problemas no fornecimento de energia.

A operação do metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e dos ônibus da EMTU também não sofre alteração.

Quanto ao Poupatempo, todas as unidades abrirão nesta segunda. Caso algum posto apresente problema de falta de energia elétrica, haverá orientação para reagendamento. A Prodesp, empresa de tecnologia do governo do estado, afirma que o datacenter funciona normalmente, com todos os serviços digitais operantes.

O atendimento também está mantido na rede de restaurantes e nas unidades móveis do Bom Prato, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Abastecimento de água

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) pede que os moradores da capital e da Grande SP economizem água até a completa normalização do abastecimento, uma vez que a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da companhia, afetando o nível dos reservatórios.

Na noite deste domingo, a falta de energia ainda prejudicava o abastecimento de água no bairro da Pedra Branca, na capital, e nos municípios de Cotia, Osasco, Barueri e Taboão da Serra.

Além disso, apesar do restabelecimento da energia elétrica, reservatórios ainda em recuperação afetavam o fornecimento de água na cidade de São Paulo nas regiões de Guaianases, Americanópolis, Vila Clara, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Capão Redondo, Jd. Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chacara Flora, Santa Etelvina, Cidade Tiradentes, Morumbi, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana e Savoy.

O mesmo acontecia em Santo André, Mauá, Diadema, Guarulhos, Itapecerica da Serra e Itaquaquecetuba.