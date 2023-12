Acidente com lanchas deixa dois mortos em Boipeba, na Bahia; uma mulher está desaparecida

Rio de Janeiro

Dois homens morreram nesta sexta-feira (29) após duas lanchas se chocarem na região de Boipeba, no município de Cairu, no baixo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher está desaparecida.

A colisão foi registrada por volta de 15h30 no trecho conhecido como Rio do Inferno, destino turístico do estado. As embarcações se chocaram partindo uma delas ao meio. As causas do acidente ainda são investigadas.

As vítimas não foram identificadas. Nas redes sociais, imagens mostram dois corpos sendo recolhidos.

Duas embarcações se chocaram no trecho conhecido como Rio do Inferno, na região de Boipeba, no município de Cairu, sul da Bahia nesta sexta-feira (29). - Reprodução/Cidadão Repórter

Segundo a Polícia Civil, o condutor de uma das lanchas foi preso em flagrante por apresentar sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado à Delegacia Territorial de Cairu, onde ficará à disposição da Justiça.

O nome do preso não foi divulgado, por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele.

Ainda segundo a polícia, será feita perícia nas embarcações, e as buscas pela terceira vítima estão em andamento.

A Capitania dos Portos da Bahia disse, em nota, que enviou militares ao local ao saber do ocorrido. A Marinha ainda se solidarizou com os familiares das vítimas e disse que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Em seguida, o documento deve ser enviado ao Tribunal Marítimo.