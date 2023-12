Chuvas deixam dois mortos e mais de 300 desabrigados em Angra dos Reis (RJ)

Rio de Janeiro

As chuvas que caem sobre o Rio de Janeiro desde a noite de sexta-feira (10) deixaram dois mortos e mais de 300 desabrigados em Angra dos Reis, no litoral sul do estado.

Os dois mortos são idosos que moravam em um asilo.

Funcionários da Defesa Civil de Angra dos Reis durante noite de fortes chuvas na região - Defesa Civil de Angra dos Reis/Divulgação

Segundo a prefeitura, os estragos foram causados pela combinação do elevado índice pluviométrico e a subida da maré, que provocou inundações no bairro do Bracuí. Em alguns pontos, disse a administração municipal, a água atingiu a marca de três metros de altura.

Segundo informações preliminares, a água subiu rapidamente no asilo, e o casal de idosos não conseguiu ir para o segundo andar do imóvel, disse a prefeitura, em nota. "A causa provável das mortes foi afogamento." Outros 25 idosos do asilo foram levados em segurança para um abrigo.

Em boletim divulgado às 10h30 deste sábado (9), a prefeitura informa que 312 pessoas foram transferidas para dois abrigos na cidade. Equipes estão nas ruas com maquinário para limpeza e desobstrução das vias atingidas.

As fortes chuvas começaram por volta das 19h de sexta, e em pouco tempo a Defesa Civil Municipal começou a receber chamados dos moradores. O resgate de idosos, acamados, crianças e animais de estimação foi feito com suporte de barcos.

Espremida entre a baía da Ilha Grande e a serra do Mar, Angra dos Reis tem diversas regiões com alto risco de desabamentos e histórico de desastres causados por chuvas. Em abril de 2022, ao menos 18 pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de terra.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que as chuvas continuarão a cair pela cidade nos próximos dias. Mesmo cenário tem a capital fluminense, que amanheceu chuvosa neste sábado. A cidade está em estágio de atenção desde quinta (7).

Na sexta, o instituto emitiu um alerta de temporal no litoral norte de São Paulo, Vale do Paraíba e todo o estado do Rio, destacando a condição de perigo, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta causa preocupação porque a região do litoral paulista foi palco da grande tempestade que matou 65 pessoas nos dias 18 e 19 de fevereiro deste ano em São Sebastião.

O Inmet alerta também para chuvas intensas também em uma região que abrange o litoral norte do Rio, o leste de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.