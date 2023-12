Incêndio atinge tradicional galeria comercial na zona sul do Rio

Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu a Galeria Condor, tradicional centro comercial no largo do Machado, no Catete, zona sul do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (7).

Duas lojas e um salão de beleza foram atingidos pelo fogo. Com as chamas, um letreiro derreteu e caiu na calçada. Ninguém ficou ferido.

Imagens mostram que parte do centro comercial, inaugurado em 1966, foi consumida pelas chamas.

Chamas atingiram lojas da Galeria Condor no largo do Machado, zona sul do Rio, na tarde desta quinta-feira (7) - Reprodução

Testemunhas disseram que a fumaça tomou conta também de lojas e casas vizinhas. De acordo com os relatos, o incêndio teria começado devido a um problema na rede elétrica de uma loja de sapatos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada em dois chamados. O primeiro, um pouco antes do meio-dia, devido a fumaça proveniente de um bueiro; o segundo, às 14h20, por causa de um incêndio em uma loja. Apenas a perícia poderá determinar se os dois casos estão relacionados, bem como a origem do fogo, ainda conforme os bombeiros.

De acordo com a Light, a fumaça foi causada por um defeito em um cabo subterrâneo. "Não houve explosão e não há cliente sem energia na localidade", disse a concessionária.

Por volta das 18h os bombeiros ainda faziam trabalho de rescaldo. A via estava interditada no trecho, com desvios pela rua do Catete. Autoridades recomendam evitar a região.

Fogo na pedra da Gávea

Um dos cartões postais do Rio, a Pedra da Gávea, na zona sul, também foi alvo de incêndio na tarde desta quinta-feira.

Bombeiros do grupamento florestal do Alto da Boa Vista foram acionados às 12h30, e um helicóptero da corporação levou seis agentes ao topo da pedra para controlar as chamas —por volta das 18h o trabalho continuava.

De acordo com a corporação, não havia ninguém no local. A suspeita é que o fogo tenha sido causado pelo forte calor e clima seco na cidade, que registrou sensação térmica de 53,8ºC.