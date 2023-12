Cidade que prepara força-tarefa pra Alok tem tradição de sertanejos e fabrica aviões

São Paulo

A pequena cidade de Gavião Peixoto pode até ter causado espanto ao contratar um show do Alok, que já foi considerado o 4º melhor DJ do mundo para a festa de celebração dos 28 anos. Porém, shows de duplas sertanejas são comuns na região para o aniversário da cidade, marcado no dia 27 de dezembro.

A cidade existe desde 1924, mas era um distrito de Araraquara e só foi emancipada em 1995.

No ano passado, por exemplo, a cidade recebeu a dupla Bruno e Morrone. Antes, nos 26 anos do município, o cantor gospel André Valadão se apresentou, assim como as duplas Gian e Giovani e João Neto e Frederico.

O DJ brasileiro Alok durante festival The Town, que aconteceu em SP - Adriano Vizoni 3.set.22/Folhapress

Neste ano, o sertanejo Gustavo Mioto cantou na festa junina da cidade e o grupo de pagode Raça Negra também já marcou presença.

Em uma nota publicada no site da prefeitura em 2018, a gestão afirma que é tradição que a vida da pacata Gavião Peixoto fique "intensamente agitada e sua população praticamente dobrada na semana do tradicional evento" de festas juninas.

A festa começou a ser realizada em 2009 e em 2012 foi consolidada como um evento com grandes atrações. Na época, foram citados outras duplas sertanejas como Zé Henrique e Gabriel, Edson e Hudson, além de Israel Novaes e Guilherme e Santiago.

A cidade recebeu investimento da Embraer, que em 2001 instalou uma unidade em Gavião Peixoto. As características da região, como baixo relevo, meteorologia favorável na maior parte do ano e proximidade de centros educacionais para a formação de mão-de-obra qualificada, contribuíram para a construção da unidade de 18 milhões de m², que equivale a 2.500 campos de futebol.

Por lá, a unidade produz, principalmente, aeronaves militares, como também componentes para aeronaves civis e realização de ensaios em voo. Uma estimativa calculava que, até 2014, a unidade havia gerado 1.500 empregos diretos e 7.500 indiretos.

Em 2021, quando a unidade completou 20 anos na região, a diretora Andreza de Souza Alberto, afirmou que a presença da Embraer na cidade coincidiu com as importantes transformações sociais da região nas últimas década, como a geração contínua de conhecimento que contribui com a formação de qualidade dos colaboradores.