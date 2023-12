Em dia de pagamento de 13º salário, trânsito cresce na hora do almoço em SP

São Paulo

O pagamento da segunda parcela do 13º salário e a corrida para a compras às vésperas do Natal contribuíram para o aumento na lentidão do trânsito e mudaram o comportamento do motorista na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (20).

A capital paulista registrou 490 km de lentidão no trânsito às 11h30 desta quarta, o pico do dia, ao menos até às 16h, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Trânsito na Radial Leste, na altura do Tatuapé, zona leste de São Paulo; capital registra lentidão próximo da hora do almoço - Adriano Vizoni - 28.nov.23/Folhapress

Pesquisa da Associação Comercial de São Paulo aponta que 61,8% dos entrevistados no município pretendem fazer suas compras de Natal em lojas físicas, o que pode refletir no trânsito.

O índice deste fim de manhã é o maior entre as três quartas-feiras do mês para o horário. Em 6 de dezembro, quinto dia útil e, assim, data de pagamento de salários, o órgão municipal registrou 473 km de engarrafamentos na cidade às 11h30.

Já na quarta passada (13), no mesmo horário, houve o registro de 440 km de lentidão.

O maior trânsito para às 11h30 em dezembro foi contabilizado na sexta-feira (7), com 517 km de congestionamentos. Neste dia também houve a maior marca de todo mês até agora: 1.065 km, às 18h30.

O engarrafamento das 11h30 desta quarta foi bastante superior ao das primeiras horas da manhã –às 8h30, por exemplo, foi registrado 293 km de lentidão.

O motorista paulistano enfrentou uma quarta-feira atípica. A Secretaria de Mobilidade e Trânsito e a CET afirmaram que as autuações por desrespeito ao rodízio veículos registradas pela manhã, entre 7h e 10h, não serão convertidas em multas —veículos com placas 5 e 6 não poderiam rodar neste horário.

A anulação ocorreu por causa do tombamento de caminhão e processo de transbordo de carga, que ocupou a pista central da marginal Tietê, no sentido da Castelo Branco, próximo à Ponte Atílio Fontana.

A medida vale exclusivamente para o período da manhã no centro expandido da cidade.