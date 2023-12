Cidade de SP teve 830 mortes no trânsito até novembro, maior número em 7 anos

São Paulo

A cidade de São Paulo teve um total de 830 mortes no trânsito de janeiro a novembro de 2023, o maior número para esse período em sete anos. Os dados são do Infosiga, sistema de monitoramento de acidentes do governo estadual.

Entre as vítimas, os motociclistas são o maior grupo: foram 354 mortos nas ruas e avenidas da capital em 11 meses, o que equivale a 42% do total. Porém, enquanto houve queda nas mortes de motoqueiros (foram 25 vítimas a menos em relação ao ano passado), ocorreu um aumento entre os pedestres e os motoristas de carro.

Isso significa que mais de duas pessoas morrem todos os dias nas ruas e avenidas da capital, em algum acidente envolvendo veículos.

Trânsito na avenida Paulista, na região central de SP; mortes de pedestres e motoristas na capital aumentaram - Karime Xavier 16.fev.2021/ Folhapress

O Infosiga também mostra que a cidade está na contramão da tendência estadual. Houve uma diminuição de 4,4% nas mortes no trânsito em todo o estado, em relação a 2022. Em onze meses, um total de 4.852 pessoas morreram em acidentes de trânsito em São Paulo —o número considera tanto mortes em estradas quanto nas cidades.

Neste ano, a capital teve 299 pedestres mortos em acidentes até novembro, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2022. As mortes de motoristas e passageiros de carro chegaram a 111, alta de 11% em um ano.

A última vez que a cidade teve um número tão alto de mortes no trânsito, num período de onze meses, foi no ano de 2016.

Na capital, o aumento das mortes ocorre mesmo após o prefeito Ricardo Nunes (MDB) dizer que o tema é uma das prioridades da sua gestão. A prefeitura tem a meta de diminuir a taxa de mortalidade, de 6,5 para 4,5 mortes a cada 100 mil habitantes, até o fim do próximo ano.

A principal iniciativa nesta área é a implantação de faixas azuis que orientam a passagem de motos em algumas avenidas. O modelo é uma inovação local e não tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro, mas tem sido testado com autorização do governo federal, tornando-se uma das principais vitrines da gestão Nunes.

A cidade hoje tem mais de 60 quilômetros de faixas azuis, e a meta é implantar um total de 200 quilômetros até o fim de 2024.

Questionada por e-mail sobre os números, a prefeitura não respondeu até a publicação deste texto.