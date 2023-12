Em pleno verão, serra catarinense tem paisagem coberta por gelo

Rio de Janeiro

Com temperatura abaixo de 5°C, a serra de Santa Catarina amanheceu com campos cobertos por uma fina camada de geada nesta quarta-feira (27). O fenômeno foi registrado durante a madrugada nos chamados Caminhos da Neve, a 3 km do centro do município de São Joaquim.

A mínima marcou 4,7°C no local, mesmo em pleno verão. Na vizinha Urupema (SC), a temperatura chegou a 5,7°C. As cidades ficam cerca de 200 km de Florianópolis.

Em Caminhos da Neve a 3 km do centro de São Joaquim, a temperatura mínima foi de 4.7ºC, segundo Inmet. - Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online

Apesar do frio pela manhã, durante o dia os termômetros esquentaram e as temperaturas chegaram a 24°C nesses municípios.

Os dados são do Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo os meteorologistas, as geadas são comuns na região da serra catarinense; a neve, porém, nem sempre é esperada próxima ao fim do ano. Isso ocorreu devido à entrada do frio no continente trazido por uma massa de ar frio e seco impulsionada por um ciclone extratropical, conforme alerta do Inmet.

No último dia 22, o órgão informou sobre a passagem do ciclone pelo Sul do país neste Natal, com reflexos no início da próxima semana nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A formação de ciclones extratropicais provocou devastação e mortes no Rio Grande do Sul durante este ano –em setembro, por exemplo, 38 pessoas morreram e mais de 5.000 ficaram desabrigadas ou desalojadas em quase 80 municípios atingidos pela tragédia.