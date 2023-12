Justiça de SP mantém prisão de mulher que cortou pênis do marido e jogou na privada

São Paulo

Em audiência de custódia realizada na manhã deste sábado (23), a Justiça de São Paulo manteve a prisão temporária da mulher de Atibaia (a 65 km da capital paulista) que, por ciúmes, cortou o pênis do marido, atirou na privada e deu descarga.

Assim, a cozinheira Daiane dos Santos Farias, 34, deve ficar presa por 30 dias na Cadeia Pública de Piracaia, vizinha à Atibaia, conforme decisão judicial. O advogado de Daiane, Lucas Scardino Fries, disse que entrará com um habeas corpus neste domingo (24) para tentar livrar a cliente.

"Ausente qualquer irregularidade na prisão realizada, que está em conformidade com o determinado pelo Juízo do processo, não se vislumbra qualquer ilegalidade evidente na constrição ordenada. Portanto, não há, por ora, razões para se determinar o relaxamento da prisão", diz trecho da decisão do juiz plantonista, José Augusto Nardy Marzagão.

Daiane deve responder processo por tentativa de homicídio.

Delegacia da Polícia Civil em Atibaia, no interior de São Paulo - Reprodução / Google Maps

A cozinheira procurou a Polícia Civil nesta sexta-feira (22) relatando ter cortado o pênis do marido porque descobriu suposta traição dele com uma adolescente.

O que deixou a mulher mais irritada, segundo ela, foi a data em que teria ocorrido a suposta traição. No último dia 12 de dezembro, justamente no dia em que a cozinheira comemorava o aniversário de 34 anos.

Ainda conforme contou Daiane, ela esperou o marido chegar e não brigou com ele. Pelo contrário. Iniciou relação sexual, para excitá-lo, e, na sequência, amarrou as mãos dele com sua calcinha.

Quando o membro estava ereto, ela pegou uma navalha "e cortou o pênis bem na base". Em seguida, colocou o pênis na palma da mão, tirou uma foto com o celular, jogou o pênis na privada e deu a descarga. "E viu que o pênis desapareceu na descarga do vaso", diz trecho do depoimento.

Aos policiais, a mulher contou que decidiu dar descarga no membro do marido para evitar qualquer possibilidade de reimplante.

"Boa noite moço, eu vim me apresentar, porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido", disse a mulher, ao se apresentar na delegacia com o irmão, conforme o boletim de ocorrência.

A cozinheira entregou a imagem à polícia, que anexou ao processo. A foto, a qual a reportagem teve acesso, mostra a mulher segurando o membro todo ensanguentado e, ao fundo, grandes manchas de sangue em um lençol.

Ainda conforme o depoimento de Daiane, o marido passou a gritar, questionando o motivo de ela ter feito aquilo. Ela respondeu que teria sido a traição. O próprio homem, perdendo sangue, saiu em busca de socorro.

Segundo a Polícia Civil de Atibaia, o marido continuava internado em um hospital da cidade, conforme a última atualização que os policiais tinham.

O advogado Lucas Scardino Fries, defensor de Daiane, disse, em entrevista anterior, que a cozinheira não teve a intenção deliberada de matar o marido e se apresentou espontaneamente à polícia. Por isso, segundo ele, a prisão temporária não tem fundamento.

"Será objeto de habeas corpus, pois [o pedido de prisão] afirma, de modo completamente equivocado, que a acusada iria obstruir a investigação ou frustrar a aplicação da lei penal, quando, na verdade, a própria acusada noticiou os fatos e se apresentou voluntariamente a delegacia após ligação da própria Polícia Civil", disse.