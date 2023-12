Mais uma criança morre após ser esquecida dentro de van escolar em São Paulo

São Paulo

Um menino de 4 anos morreu nesta segunda-feira (18) depois de ter sido esquecido dentro de uma van escolar na cidade de São Paulo. A vítima foi identificada como João Alisson.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h para atender uma ocorrência na rua Barra do Turvo, na Mooca, na zona leste, em que a criança teria sido encontrada morta dentro de uma van de transporte escolar.

O caso acontece pouco mais de um mês após um menino de 2 anos morrer depois de ser esquecido dentro de uma van escolar no bairro do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista.

Veículo do transporte escolar que transita pela cidade de São Paulo - Ronny Santos - 27.mar.20/Folhapress

A motorista do veículo do caso desta segunda disse aos policiais que havia deixado a criança no CEI (Centro de Educação Infantil) Brás/Mooca de manhã, às 7h30, e voltou para buscá-la à tarde, às 16h. No entanto, nesse momento, a professora do CEI disse que o menino não estava na escola.

Após procurar em vários lugares, a condutora disse ter aberto a porta da van, que estava estacionada em outra rua, e viu que o menino estava embaixo de um dos bancos. O Samu foi chamado, mas não conseguiu reanimar o garoto, que morreu no local. Ele estava no último ano da creche.

Segundo a TV Globo, a motorista está detida e a prefeitura afirmou que a licença do veículo será cassada.

A SSP informou que a ocorrência foi encaminhada ao 8º DP, no Belezinho, que ainda está investigando o caso.

Notícias do dia Receba diariamente de manhã no seu email as principais notícias publicadas na Folha; aberta para não assinantes. Carregando...

O caso do dia 14 de novembro foi semelhante, com o menino Apollo Gabriel Rodrigues passando o dia inteiro dentro da van sob um calor de 37°C. Nesta segunda (18), o calor na capital atingiu 31,6°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura.

O motorista Flávio Robson Benes, 45, e a esposa Luciana Coelho Graft, 44, que o auxilia no transporte de crianças para creche, conseguiram liberdade provisória depois de passar por audiência de custódia e aguardam a Justiça em liberdade.