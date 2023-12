Motoristas são vítimas de arrastão na chegada a Guarujá

São Paulo

Na manhã do último sábado (16), bandidos aproveitaram o congestionamento na rodovia Cônego Domêmico Rangoni, próximo à entrada de Guarujá, para fazer um arrastão, roubando os carros que estavam parados.

Os três bandidos atacam um carro no arrastão realizado na manhã de sábado (16) na rodovia Cônego Domênico Rangoni, perto da entrada de Guarujá - Reprodução X

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver quando três homens abordam um veículo branco e começam a pegar objetos de dentro do carro. Um deles chega a abrir o porta-malas. Vendo a ação, alguns motoristas deram ré e outros usaram o acostamento para escapar.

Em nota à Folha, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Militar foi acionada às 11h20 de sábado para atender uma ocorrência de roubo durante um congestionamento na rodovia Piaçaguera-Guarujá, como também é conhecida a estrada.

"Após o crime, houve a intensificação no patrulhamento, mas os criminosos não foram localizados. A Polícia Civil, ciente do ocorrido, analisa imagens e atua em diligências em buscas de elementos que auxilie na identificação e punição dos responsáveis. A autoridade policial está à disposição das vítimas para que os casos sejam devidamente registrados. O boletim de ocorrência é uma importante ferramenta para que os casos possam ser devidamente investigados e os locais com maior incidência criminal tenham o policiamento reorientado", destaca a nota.

Arrastão não é novidade nesse trecho da Piaçaguera-Guarujá. Quase todos os anos há posts nas redes sociais falando de roubos do tipo na rodovia. Normalmente, os criminosos saem do mato e vão todos sobre um mesmo veículo. O episódio anterior ocorreu no dia 10 de novembro deste ano, já na entrada da cidade.

Notícias do dia Receba diariamente de manhã no seu email as principais notícias publicadas na Folha; aberta para não assinantes. Carregando...

A secretaria disse que iniciou nesta segunda-feira (18) a Operação Verão em 16 municípios que abrangem o litoral sul e norte de São Paulo. Segundo a pasta, 3.108 policiais militares reforçarão as atividades de policiamento na região, "aumentando a sensação de segurança e proteção à população".

A pasta também relatou que o litoral sul do estado recebeu reforço no policiamento de 15 de novembro a 15 de dezembro, na Operação Impacto Baixada Santista, resultando na prisão de 951 pessoas, sendo 355 foragidos da Justiça, e na apreensão de 187,6 kg de drogas, 178 carros com queixa de roubo ou furto e 22 armas ilegais.