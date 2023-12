Ministério Público denuncia homem suspeito de matar argentina em Búzios

São Paulo

A 2ª Promotoria de Justiça de Armação de Búzios, na região dos Lagos fluminense, denunciou, por homicídio qualificado, um homem suspeito de matar a facadas a turista argentina Florencia Aranguren, 31, no dia 6 de dezembro. O crime ocorreu na estrada da praia de José Gonçalves, no bairro de mesmo nome.

A denúncia foi recebida pela Justiça e a primeira audiência foi marcada para o dia 30 de janeiro.

Florencia foi morta quando passeava com o cachorro no local. Segundo a denúncia, após cometer o crime, o suspeito teria abandonado o corpo da vítima em uma trilha que dá acesso à praia, a 11 quilômetros do Centro. Ela foi encontrada por guardas municipais, em companhia do cão, após aviso de um morador do local.

Florencia Aranguren tinha 31 anos e estava em Búzios há quatro dias - Arquivo pessoal

O animal ajudou na identificação do suspeito. O cão não esboçou reação quando curiosos se aproximaram do corpo, mas tentou atacar o homem apontado como autor do crime.

Ele foi foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Segundo o Ministério Público, laudo pericial comprovou que as roupas dele tinham manchas de sangue humano. A perícia de compatibilidade de DNA com o da vítima está em andamento pela Polícia Civil.

A defesa do homem não foi localizada.

Vítima foi encontrada em uma trilha que dá acesso à praia de José Gonçalves - Guarda Municipal de Armação dos Búzios no Facebook

Em um vídeo, a vítima aparece passando com cachorro às 7h05 em uma rua do bairro. Vinte minutos depois, um homem passa pelo mesmo ponto de bicicleta.

A vítima estava no Brasil há quatro dias, e pretendia morar na cidade. Nas redes sociais, ela compartilhava fotos praticando acrobacia e imagens de desenhos feitos à mão, entre eles caricaturas.

Testemunhas contaram que a turista fazia caminhadas com o seu cão diariamente pela região.