Ônibus de São Paulo terão tarifa zero no dia 1º; veja o que funciona no Ano-Novo na cidade

A partir desta sexta-feira (29), alguns serviços e equipamentos públicos de São Paulo terão o funcionamento alterado em São Paulo por causa do feriado de Ano-Novo, na próxima segunda-feira (1º). Museus, centros culturais e parques terão mudanças de horário nesse período.

Com a baixa circulação de pessoas na cidade, o rodízio de veículos segue suspenso até 8 de janeiro. A operação das linhas de ônibus gerenciadas pela EMTU será equivalente à programação de domingos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.



A Prefeitura de São Paulo também anunciou que vai estender o benefício da tarifa zero nos ônibus municipais no primeiro dia do ano. Da 0h às 23h59, os passageiros poderão circular sem realizar o pagamento.

Queima de fotos na virada do ano passado na avenida Paulista - Felipe Iruatã - 1º.jan.23/Folhapress

Veja como ficam alguns serviços durante o Ano-Novo:

Saúde



As AMAs e UBSs da cidade funcionam normalmente durante o feriado de Ano-Novo, das 7h às 19h, inclusive para a vacinação contra a Covid-19 e multivacinação. Os horários de atendimento das unidades de saúde podem ser consultados aqui.

Transporte Público

A operação do Metrô será ininterrupta durante a virada do Ano-Novo. De domingo (31) para segunda (1º), as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-Masp, da linha 2-verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada para atender ao público que for aos shows na avenida Paulista.



As demais estações das linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h da manhã do dia 1º. Depois desse horário, continuam funcionando apenas para desembarque dos passageiros.



Já a CPTM, terá a circulação de trens equivalente a de um domingo.

A frota dos ônibus de São Paulo também será correspondente a operação de domingos, com a circulação de 4.830 veículos. No domingo (31) e na segunda (1º), os passageiros têm o benefício da Tarifa Zero e poderão se deslocar, da 0h às 23h59, sem realizar o pagamento da tarifa, somente utilizando o Bilhete Único para passar pela catraca. Quem estiver sem um Bilhete também terá a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem.

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio para veículos de passeio do dia 26 de dezembro até 8 de janeiro.

O rodízio para veículos pesados (caminhões) e para as demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento continuam a valer normalmente.



Ciclofaixa de lazer

A ciclofaixa de lazer vai funcionar parcialmente no dia 31 (exceto trechos da São Silvestre). No dia 1º, estará desativada.

Centros esportivos e parques

Os centros esportivos funcionarão das 6h às 18h no dia 31 de dezembro e ficarão fechados no dia 1º. Já os parques municipais fecharão três horas antes de seu horário regular no dia 31 e abrirão três horas mais tarde no dia 1º. Os horários de cada unidade podem ser consultados aqui.

Ruas abertas

O programa Ruas Abertas estará suspenso na avenida Paulista nos dois dias do feriado, por causa da festa de Ano-Novo. Na Liberdade, o funcionamento será normal, das 9h às 16h.

Poupatempo e serviços bancários

O atendimento nos postos do Poupatempo voltam a funcionar normalmente nno dia 2 de janeiro.

Bancos de todo o país estarão fechados durante o feriado de Ano-Novo. Clientes terão que usar o caixa eletrônico ou os aplicativos das instituições financeiras caso tenham de fazer pagamentos ou outras transações.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências não estarão abertas nos dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. Nos fins de semana, como de costume, também não haverá expediente —sábados e domingos não são considerados dias úteis para operações bancárias, de acordo com a resolução do setor.