Onze capitais tem feriado nesta sexta (8) em homenagem à Nossa Senhora da Conceição

Belo Horizonte

Diversas cidades brasileiras vão comemorar nesta sexta-feira (6) o Dia de Nossa Senhora da Conceição. Em onze capitais a data é feriado, com interrupção de serviços públicos e realização de programação religiosa.

A lista inclui Salvador (BA), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE), Teresina (PI), Manaus (AM), Belém (PA), Boa Vista (RR) Cuiabá (MT) e Belo Horizonte (MG).

Sinos da igreja de Nossa Senhora da Conceição em Ouro Preto (MG) - Douglas Magno - 10.out.23/AFP

Em 8 de dezembro de 1854, o papa Pio 9º decretou a bula Ineffabilis Deus, que estabelece o dogma da Imaculada Conceição, ou seja, da concepção sem pecado da Virgem Maria. por isso o feriado é comemorado nesta data.

Em Belo Horizonte a comemoração acontece porque o arraial de Curral del Rei, que deu origem à cidade, pertencia à então vila de Sabará, fundada por bandeirantes no final do século 17, onde a santa era adorada. Neste dia 8 também é feriado em Sabará.

Na capital mineira, a maior concentração de fieis ocorre no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres com sete missas ao longo do dia. Uma procissão luminosa está marcada para as 18h pelas ruas do bairro Lagoinha, onde fica a igreja, na Regional Noroeste.

Assim como nas outras capitais, parte dos serviços públicos param na capital mineira no feriado. Bancos não abrem nas cidades onde é feriado.

Hospitais municipais e unidades de pronto-atendimento funcionam normalmente na capital mineira, assim como serviços de limpeza urbana. Parques abrem. Serviços de assistência social, por exemplo, atendem em regime de plantão em Belo Horizonte.

A Prefeitura de Cuiabá afirma que serviços essenciais como coleta de lixo, manutenção e distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação no trânsito funcionam normalmente.

No Recife, as homenagens à santa começaram em 28 de novembro e seguem até esta sexta, quando fieis sobem o morro da Conceição, em Casa Amarela, zona norte da capital, vestidos de azul, cor que faz parte do manto da santa.

A festa acontece há 119 anos. A programação oficial deste ano inclui ainda missas, novenas, romaria de bicicleta, shows, confissões e a também tradicional procissão que antecede a missa de encerramento, celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson.

Em João Pessoa, cidade com 11 paróquias e um santuário dedicados a Nossa Senhora, cada templo tem programação distinta, com novenas, missas, procissões, passeios ciclísticos e cavalgadas.

As comemorações em homenagem à santa em Aracaju devem reunir milhares de fieis nesta sexta, conforme da arquidiocese da capital. A cidade tem uma catedral metropolitana e cinco paróquias consagradas a Nossa Senhora da Conceição.

Em Teresina seis paróquias e comunidades voltadas à santa planejam missas, procissões e orações para esta sexta. Já a programação em Belém inclui missa presidida pelo arcebispo da capital, dom Alberto Taveira Corrêa na Paróquia Imaculada Conceição.