Servidores federais vão ter 10 dias de feriado e 8 de ponto facultativo em 2024

Brasília

O governo Lula (PT) publicou nesta quinta-feira (28) uma portaria em que define os dias de feriado e ponto facultativo para servidores federais em 2024.

Foto no aeroporto de Congonhas - Folhapress

No próximo ano, os funcionários ligados a entidades da administração pública federal terão direito a dez feriados, sendo que um cai em um domingo e três no sábado, e oito pontos facultativos.

Dos demais, três caem no meio da semana, às quartas-feiras, como no caso do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, do Natal, em 25 de dezembro, e do Dia da Consciência Negra, que será feriado nacional pela primeira vez em 2024, em 20 de novembro.

Além disso, a Páscoa, 29 de março, caiu na sexta-feira, assim como a Proclamação da República, em 15 de novembro.

Dos oito dias de ponto facultativo, três deles serão no carnaval, de 12 a 14 de fevereiro. Na data do Corpus Christi os servidores federais também poderão ter folga estendida, de quinta e sexta-feira, 30 e 31 de maio.

As vésperas de Natal e ano novo também serão facultativo, assim como o dia em homenagem ao servidor público, 28 de outubro.