Show de Alok no interior de SP teve voucher para público de 5 a 86 anos de idade

O show gratuito do DJ Alok que exigiu uma operação logística de guerra da jovem cidade de Gavião Peixoto (SP) —de 28 anos e menos de 5.000 habitantes— reuniu ao menos 19,5 mil pessoas, cujas idades variaram de 5 a 86 anos.

De acordo com a prefeitura, moradores de 130 municípios retiraram os vouchers para assistir à apresentação na noite desta quarta-feira (27), parte das atrações da festa de aniversário da cidade, que fica a 306 km da capital paulista.

Segundo o sistema de cadastros usado pela administração municipal para distribuir os ingressos, geraram vouchers pessoas de Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Rondônia e Rio de Janeiro, além de São Paulo.

Show do DJ Alok quadruplicou a população de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo - Lourival Izaque/Uaifoto/Folhapress

A gestão Adriano Marçal da Silva (PSD) pagou R$ 450 mil para o show de Alok, segundo informação publicada no Diário Oficial do município.

A movimentação para a apresentação no Centro de Eventos, que incluiu avisos de alerta sobre ingressos falsos e golpes, aconteceu sem grandes transtornos.

A preocupação com tumultos para "a maior festa de todos os tempos", como chamou a Prefeitura de Gavião Peixoto, era a falta de informações sobre as entradas, rapidamente esgotadas.

No perfil da prefeitura no Instagram, algumas pessoas perguntavam, por exemplo, se era possível entrar no show doando alimentos não perecíveis. Os avisos reiteraram que a entrada só era garantida com o voucher.

De acordo com a prefeitura, a Polícia Rodoviária registrou congestionamento, já previsto, entre 20h e 21h.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, não foram registradas ocorrências relacionadas ao evento. A prefeitura disse que duas pessoas foram multadas por se recusarem a fazer o teste do bafômetro, mas não houve registro de acidentes. Ainda, 80 policiais militares reforçaram o efetivo na cidade.

A programação do aniversário da cidade continua até esta sexta-feira (29). Nesta quinta (28), a dupla sertaneja Ícaro & Gilmar sobe ao palco principal do centro de eventos. A festa também conta com o rock da banda gavionense Máquina do Tempo e uma apresentação do DJ Fumaça.

No último dia de atrações, Yasmin Santos coroa os 28 anos de Gavião Peixoto com mais uma noite de música sertaneja.

O gênero é tradicional nas festas da cidade, emancipada em 1995 de Araraquara (SP) e já acostumada a receber grandes artistas. O aniversário do ano passado teve show da dupla Bruno e Marrone.

Antes, nos 26 anos do município, o cantor gospel André Valadão se apresentou, assim como as duplas Gian e Giovani e João Neto e Frederico.

Neste ano, o sertanejo Gustavo Mioto cantou na festa junina da cidade, e o grupo de pagode Raça Negra também já marcou presença no município.

Galvão Peixoto recebeu investimentos da Embraer, fabricante de aviões que, em 2001, instalou uma unidade na cidade.

As características da região, como baixo relevo, meteorologia favorável na maior parte do ano e proximidade de centros educacionais para a formação de mão de obra qualificada, contribuíram para a construção da unidade de 18 milhões de m², que equivale a 2.500 campos de futebol.