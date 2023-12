Mega-Sena 2667 acumula e premiação vai a R$ 7 milhões na quinta (14)

São Paulo

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (12) o concurso 2666 da Mega-Sena e não houve ganhadores. Assim, o valor de R$ 2.869.320,94 acumulou e, nesta quinta (14), o prêmio principal da loteria deve pagar R$ 7 milhões.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01-04-08-21-46-51.

Segundo a Caixa, 65 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 23.963,56. Outras 2.005 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.109,81 cada.

Volante da Mega-Sena é preenchido; prêmio sorteado nesta terça (12) não está acumulado - Rafa Neddermeyer - 22.jun.23/Agência Brasil

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking