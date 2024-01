Após ajudar nas buscas, Alexandre Frota vai a sepultamento de vítimas de queda de helicóptero

São Paulo

O ator e ex-deputado Alexandre Frota compareceu ao velório de Luciana Marley Rodzewics Santos, 46, e da filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, 20, mortas na queda do helicóptero que partiu de São Paulo no dia 31 de dezembro com destino a Ilhabela.

O ex-deputado se envolveu nas buscas pelos destroços da aeronave na sexta-feira (12), quando a Polícia Militar confirmou que havia localizado o local da queda em área de mata densa, em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota durante velório das vítimas da queda do helicóptero - Jardiel Carvalho/Folhapress

"Ele não é amigo da família, mas o Datena viu nosso desespero e pediu para ele nos ajudar. A gente foi no carro dele até Paraibuna. Ele entrou na mata, com facão na mão, para nos ajudar a tentar encontrar o local dos destroços", explicou Silvia Santos, irmã e tia da duas passageiras.

Frota chegou ao velório às 15h, comprou flores vermelhas, abraçou Neusa Santos, mãe e avó das vítimas. Ele afirmou à imprensa que, há cinco anos, tem um grupo de voluntariado que atua em casos de tragédias. "Eu tinha montado uma força tarefa com 22 pessoas, com técnicos, socorristas, enfermeiros, e nós iríamos entrar no sábado, próximo a esse local, às 5h. Quando foi na sexta, às 9h, o helicóptero foi encontrado."

"A gente ia ficar na mata com todo equipamento, toda responsabilidade. Nosso intuito era ajudar", completou.

Nas redes sociais, ele divulgou vídeos afirmando que estava auxiliando nas buscas. Frota afirmou que, quando o helicóptero foi encontrado, Silvia ligou pedindo ajuda para chegar ao local. No caminho, chegou a notícia da confirmação das mortes.

O velório das duas passageiras estava previsto para acontecer do meio-dia às 16h. Mas teve seu início adiantado para pouco antes das 11h30 e também vai terminar mais cedo, por causa do tempo em que ficaram em decomposição na mata.