Prédio tombado desaba parcialmente no centro de São Paulo

São Paulo

Um prédio tombado desabou parcialmente neste sábado (13), por volta das 18h20, na região central de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil. O local foi interditado pelo risco de queda.

Um edifício residencial foi afetado, e o quarto de um apartamento foi interditado.

Prédio que sofreu desabamento parcial na Bela Vista, região central de São Paulo - Reprodução/Google Street View

O prédio fica na rua Artur Prado, 376, na Bela Vista, e está abandonado, segundo a Defesa Civil. O órgão foi ao local com equipes para realizar vistoria técnica.

O prédio foi totalmente interditado pelo risco de queda.

"Trata-se de obra tombada pelo município, que, devido aos riscos apresentados, fez com que a entrada do edifício vizinho [Edifício Artur Prado] ficasse interditada parcialmente, sendo necessário também a interdição do dormitório do apartamento de número 11, visto que este faz frente ao prédio em risco", traz nota da Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros foi ao local, mas, por medida de segurança, os militares não entraram no imóvel pelo risco apresentado. A Defesa Civil do município retornará com agentes para realizar nova vistoria nesta segunda-feira (15). Não houve vítimas.

Desabamento em Barueri

Outro desabamento foi registrado no sábado, em Barueri, segundo a Defesa Civil. A laje de um cômodo de uma residência na rua Via Taboão, no Jardim Silveira, caiu. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida ao Hospital Francisco Moran.

A casa foi vistoriada e ficou interditada preventivamente. Quatro moradores ficaram desalojados e foram encaminhados para casa de parentes.

Boletim atualizado da Defesa Civil aponta que, no sábado, foram registrados 107 chamados para queda de árvores na capital e Região Metropolitana.

O domingo (14) amanheceu ensolarado, e a temperatura deve subir após os termômetros marcarem 17,5°C na madrugada.

A temperatura máxima nesste domingo deve ser de 27°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

No período da tarde, não se descarta algumas chuvas isoladas e rápidas, mas sem potencial para a formação de alagamentos, de acordo com o CGE.