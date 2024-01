Banhista morre após ser atingida por raio em Praia Grande (SP)

São Paulo

Ao menos oito banhistas foram atingidos por um raio na praia do Bairro Caiçara, na Praia Grande, na Baixada Santista, o início da tarde deste sábado (20).

Uma mulher de 60 anos, que vivia em Campinas, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu, segundo informações da Prefeitura de Praia Grande e do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo).

Os outros banhistas que foram atingidos pelo raio tiveram ferimentos leves e foram conduzidos para o pronto-socorro Central pelos bombeiros, onde permanecem internados com quadro de saúde estável.

Em nota, a Defesa Civil diz que, na tarde este sábado (20), houve sequência de descargas elétricas entre água e areia, na praia Vila Caiçara, Praia Grande, o que resultou em quatro vítimas, que foram socorridas para a UPA Samambaia, todas da mesma família.

Mais quatro pessoas também sentiram a descarga elétrica e foram socorridas, sem gravidade.

Em nota, a prefeitura afirma que a Defesa Civil de Praia Grande realiza constantes ações de conscientização junto a banhistas sobre os riscos dos raios, com distribuição de panfletos informativos ao longo de toda orla e em todas as dez arenas do Estação Verão Show, além de instalação de faixas informativas espalhadas ao longo do calçadão da praia.

A gestão diz que o trabalho de conscientização também é realizado pelos Guardas Vidas, que realizam essa ação constante de conscientização junto aos banhistas. "Caso a população perceba os primeiros sinais de chuva e raios, a orientação é que deixem a orla o mais breve possível", diz a prefeitura.

Orientações para tempestades, raios e granizo

O que fazer antes:

Conheça o risco da sua região para tempestades. Na maioria dos lugares, elas podem ocorrer durante todo o ano e a qualquer hora;

Conclua construções mal-acabadas;

Evite cobrir edificações com telhas de zinco, pois são danificadas mais facilmente pelas chuvas;

Faça manutenção no madeiramento do telhado, para não ocorrer destelhamento em razão de chuvas;

Considere comprar para-raios ou um sistema contra raios para proteger sua casa, eletrodomésticos e dispositivos eletrônicos;

Preste atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades.

Esteja pronto para alterar seus planos e, se necessário, estar perto de abrigo;

Ao ser noticiado sobre chuva de granizo, deixe o veículo em local coberto, para evitar danos na lataria e nos vidros;

Durante esses eventos, podem ocorrer congestionamentos no trânsito, alagamentos, quedas de árvores, interrupção na rede elétrica, destelhamentos e danos às plantações.

O que fazer durante:

Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;

Ao notar rachaduras e trincas no telhado, saia imediatamente;

Desconecte aparelhos eletrônicos das tomadas;

Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica;

Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, saia imediatamente;

Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixas d’água;

Afaste-se de objetos metálicos grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame etc.;

Não solte pipas e não carregue objetos como canos e varas;

Evite dirigir e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;

Quando dirigindo sob chuva, evite passar e estacionar perto de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes, escadas e outras estruturas que não pareçam seguras

O que fazer depois:

No caso de destelhamento, verifique a estrutura do madeiramento antes de entrar na edificação e observe se existem rachaduras e trincas no telhado;

Não realize manutenção no telhado enquanto há granizo, evitando acidentes;

Mantenha-se abrigado até obter informações de que o caminho está seguro;

Não transite por vias cobertas por água e/ou granizo;

Preste atenção a árvores e cabos elétricos caídos.

Fonte: Defesa Civil