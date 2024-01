Chuva coloca São Paulo em estado de atenção para alagamentos

São Paulo

A cidade de São Paulo está, desde as 14h05 desta quarta-feira (31), em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva.

O alerta do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo foi feito inicialmente para a zona sul, incluída a marginal Pinheiros. A chuva, porém, avançou em seguida para todo o município de São Paulo, assim como o estado de atenção para alagamentos.

Carro passa por rua alagada em Interlagos, na zona sul de São Paulo - Alexandre Serpa/Ato Press/Agência O Globo

De acordo com o órgão municipal, áreas de instabilidade vindas do interior do estado, por causa da propagação de um cavado —zona de baixa pressão nas camadas mais altas da atmosfera—, atuam na capital paulista.

"As próximas horas seguem com tempo instável até pelo menos o início da noite desta quarta-feira, com chuvas atuando com até forte intensidade de forma isolada em outros bairros da cidade", diz o CGE.

Temporais devem atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais a partir desta quarta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A previsão do órgão federal indica possibilidade de chuvas em curtos espaços de tempo, com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

"As instabilidades atmosféricas esperadas para as regiões sugerem a formação de nuvens carregadas, propícias para a ocorrência de tempestades, por vezes, severas", diz o Inmet em boletim.

"Essas condições meteorológicas podem resultar em impactos significativos, como alagamentos, quedas de árvores e interrupções temporárias no fornecimento de energia", afirma.