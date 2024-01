Engarrafamento na Dutra mata três e deixa dois em estado grave

Campinas

Um acidente na rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de chegada a São Paulo, deixou três vítimas fatais e duas em estado grave na noite desta segunda-feira (15).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas que morreram são uma criança de oito anos, um adolescente de 17 anos e um idoso de 60. Não há informações sobre a identidade das vítimas.

Ainda um homem de 40 anos e uma mulher de 35 estão em estado grave, mas têm quadro estável e não correm risco de óbito.

O acidente aconteceu por volta das 22h17, na altura da Vila Maria, na pista expressa sentido Rio de Janeiro, e envolveu três carretas e um carro de passeio. Os veículos se envolveram em um engarrafamento. O carro foi prensado entre as carretas e ficou completamente destruído.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Agentes da corporação trabalharam até o fim da noite para remover as vítimas das ferragens. Homens da CCR, que administra a via, também apoiaram no resgate.

A paralisação no trânsito gerou um congestionamento na pista expressa. Por volta das 23h, a fila de carros chegava a mais de um quilômetro. Motoristas desceram dos veículos enquanto aguardavam a liberação do bloqueio, que, segundo o Corpo de Bombeiros, se deu por volta da 00h10.

As pistas marginais também registraram trânsito mais denso em razão do acidente. A Polícia Rodoviária Federal vai investigar a causa do engarrafamento.