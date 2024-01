Helicóptero da PRF em BH pousou perto de carro que passava na avenida, mostra novo vídeo

Belo Horizonte

Técnicos do Seripa 3 (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da FAB (Força Aérea Brasileira) chegaram a Belo Horizonte para perícia no helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que fez pouso forçado nesta segunda (8), na capital mineira, após resgate de vítima de acidente no Anel Rodoviário da cidade.

Um novo vídeo publicado nas redes sociais mostra a manobra de emergência a partir da câmera de um veículo que trafegava pela avenida Teresa Cristina, onde a aeronave pousou de forma brusca, após problemas na decolagem no Anel Rodoviário.

A câmera fica voltada para a parte de traseira do veículo e mostra um carro trafegando no mesmo sentido. Em determinado momento esse automóvel reduz a velocidade e é possível ver o helicóptero fazendo o pouso forçado, exatamente entre os dois carros. Por pouco o veículo equipado com a câmera não é atingido.

O acidente atendido pelo helicóptero da PRF nesta segunda no Anel Rodoviário envolveu duas carretas carregadas com minério de ferro. Três pessoas ficaram feridas. A que seria transportada pela aeronave tem 57 anos e estava em estado grave. Com o pouso forçado, a vítima foi levada por via terrestre para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, na capital.

Câmera em carro mostra o momento que helicóptero da PRF faz pouso forçado em avenida de Belo Horizonte; vídeo foi postado nas redes sociais - Reprodução/@uaiteve no Twitter

Segundo a PRF, ninguém se feriu no pouso forçado. Estavam a bordo do aparelho três tripulantes da PRF, dois socorristas do SAMU e a vítima. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que a aeronave apresentou uma "perda súbita de rotação, o que levou a tripulação a realizar a manobra de emergência".

A perícia do Seripa 3 será realizada no hangar da Polícia Rodoviária Federal em Belo Horizonte, para onde o helicóptero foi levado.