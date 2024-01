Ibirapuera ficará fechado nesta terça (9), após chuva com 4 feridos

São Paulo

O parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, permanecerá fechado ao longo desta terça-feira (9), um dia após uma forte chuva derrubar uma estrutura metálica usada na manutenção da marquise do parque e deixar quatro pessoas feridas. Em todo o estado, a tempestade provocou a morte de um homem (em Itupeva, a 71 km da capital) e o cancelamento de voos.

"A energia foi restabelecida apenas por volta das 3h30, dificultando os trabalhos durante a madrugada", informou a Urbia, concessionária que administra o parque.

A empresa diz que, desde o acidente, as equipes estão trabalhando incessantemente para o pleno restabelecimento do parque de forma segura e com a garantia do bem-estar dos visitantes.

Árvore cai sobre carro na avenida IV Centenário, em frente ao parque Ibirapuera, na zona sul de SP - Ronny Santos - 8.jan.2024/Folhapress

Na segunda-feira (8), os feridos na queda da estrutura foram encaminhadas ao hospital Albert Einstein. Uma das vítimas foi levada ao hospital com suspeita de ter fraturado uma costela e outra com contusão nos membros superiores. Outra pessoa teve escoriações e foi atendida pelos bombeiros.

A Defesa Civil estadual alertou que haverá condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios e vento, nesta terça. "Até o momento, os modelos não indicam risco para acumulados [de chuva] elevados, porém como haverá momentos de tempestade, recomenda-se atenção em áreas de risco", informou a Defesa Civil, em nota.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados aproximadamente 290 chamados para quedas de árvore na região metropolitana de São Paulo nas últimas 24 horas. A região sul da capital foi a mais atingida.

"Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal atenderam aos chamados para podas de árvores, para liberação das vias e em apoio à Enel, com o objetivo de reestabelecer a energia elétrica nos locais afetados", informou a Defesa Civil.

Entre os municípios mais atingidos pelo temporal em todo estado estão as cidades de Mogi das Cruzes, Jundiaí, Francisco Morato e Valparaíso, além da capital. O nível de chuva chegou a 97 mm na segunda-feira em Mogi das Cruzes, na Grande SP. Na mesma cidade, uma família ficou desalojada após sua casa ser invadida pela água.