Motorista embriagado atropela adolescentes na calçada em SP

São Paulo

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante depois de atropelar dois adolescentes, na noite de quinta-feira (25), na região central de São Paulo.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o acidente ocorreu por volta das 21h20, na rua Araguaia, no bairro Canindé.

O motorista perdeu o controle do veículo, derrubou parte do muro e arrancou o portão de um clube. Os adolescentes, um menino de 13 anos e uma menina de 15, foram atingidos na calçada.

Carro bateu no muro e derrubou o portão de um clube - Reprodução/TV Globo

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou as vítimas sendo atendidas pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, a menina foi socorrida com múltiplas fraturas, em estado estável, para a Santa Casa. O menino teve fratura no braço e também foi socorrido em estado estável para o Pronto-Socorro do Mandaqui. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O homem disse aos policiais que estava dirigindo e perdeu o controle de seu Kia/Sportage e, por isso, atingiu os adolescentes. Ele passou pelo teste do bafômetro, que constatou embriaguez, de acordo com a SSP.

Ele foi detido e levado para o 8º DP (Brás), onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi preso em flagrante.