Piloto da Azul declara 'mayday' 25 minutos após decolar de Natal

Os pilotos de um voo que iria do Rio Grande do Norte para Minas Gerais precisaram realizar um desvio de rota sob declaração de emergência cerca de 25 minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves (RN), nesta segunda-feira (22). O avião pousou em segurança e ninguém se feriu.

No áudio, é possível ouvir o momento em que um dos pilotos efetua a comunicação de "mayday, mayday, mayday" ao controle de tráfego aéreo.

O voo em questão foi o AD-4001, da Azul Linhas Aéreas. O avião era um Airbus A320neo, de matrícula PR-YYH, que decolou do aeroporto de Natal às 2h35 e voaria até o Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Segundo dados das plataformas de rastreamento online de voos, a aeronave estava a pouco mais de 36 mil pés (11 km) de altitude quando os pilotos iniciaram a descida emergencial e informaram ao controlador: "Mayday, Mayday, Mayday, Azul quatro zero zero uno, descida rápida para o nível uno zero zero".

Imagem do site RadarBox mostra voo AD-4001, da Azul Linhas Aéreas, retornando para Natal após declarar emergência - RadarBox

Embora não haja confirmação oficial da natureza do problema, a necessidade de descida imediata para o nível de voo 100 ("uno zero zero"), ou seja, 10 mil pés (3 km) de altitude, indica algo relacionado à pressurização da aeronave, pois nesta altitude há condições minimamente adequadas de pressão para que se respire sem auxílio de máscara de oxigênio.

A chamada "mayday, mayday, mayday", conforme definição apresentada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANA), trata-se de um código radiotelefônico internacional de perigo que, quando anunciada três vezes seguidas, indica perigo grave e iminente e que a aeronave necessita de assistência imediata.

Após a mensagem do piloto, não foi captada no áudio a resposta do controlador de tráfego aéreo, porém, logo foi possível ouvir o comandante confirmando que o controlador autorizou a descida direta para o nível de voo 100.

Cerca de 45 minutos após o início da descida, o Airbus A320neo foi pousado pelos pilotos da Azul, às 3h46, no aeroporto de Natal, onde o jato permanecia até a publicação desta reportagem.

Ao ser contatada pela agência Aeroin, a Azul Linhas Aéreas informou que o voo AD4001 precisou voltar ao aeroporto de origem por questões técnicas identificadas após a decolagem, com o pouso acontecendo em segurança, e os clientes desembarcando normalmente.

"A companhia ressalta que os clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos. A Azul lamenta eventuais transtornos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações", afirmou a empresa.