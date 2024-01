Chuvas interditam trecho da Via Dutra no Rio; veja rotas alternativas à rodovia

Rio de Janeiro

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro neste domingo (21) danificaram a pista de subida da Serra das Araras da rodovia Presidente Dutra, que liga a capital fluminense a São Paulo, interrompendo o tráfego na pista rumo à capital paulista.

Desde o fim da manhã, a pista de descida, rumo ao Rio de Janeiro, vem operando em sistema de pare e siga, com mudança no sentido do tráfego a cada 60 minutos e passagem dos veículos em comboio. Caminhões cegonha ou com mais de nove eixos estão impedidos de passar.

Não há previsão para liberação total da pista, e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) pede que os motoristas busquem alternativas à Serra das Araras.

Carros e caminhões na Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras - Fernando Rabelo - 21.jul.2010/Folhapress

No sentido São Paulo, veículos devem viajar pela BR-040 (Rio-Juiz de Fora) até Três Rios, de onde devem seguir para a BR-393 até Volta Redonda e, de lá, pegar a Dutra. Veículos leves podem subir para a Dutra em Angra dos Reis ou pegar estradas estaduais para atingir a rodovia na altura de Piraí, depois da interdição.

Quem estiver indo para o Rio precisa fazer o caminho contrário. Veículos pesados devem acessar a BR-393 em Volta Redonda e, depois, a BR-040 em Três Rios. Veículos leves devem optar por sair da Dutra em Barra Mansa rumo a Angra dos Reis.

É a segunda interdição de estrada de acesso ao Rio após temporais este mês. Na semana passada, trecho da BR-040 em Duque de Caxias foi interditado por alagamento, deixando motoristas por cerca de dez horas parados à espera de solução.

No decorrer do dia, a concessionária abriu desvios no canteiro central e uma faixa reversível para conseguir desafogar o tráfego. A empresa entrou na mira do governo estadual, que prometeu acionar o governo federal cobrando soluções para o problema.

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 9 estados

Neste domingo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de chuvas intensas em duas grandes áreas que abrangem nove estados brasileiros. O alerta prevê riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos ou árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Um deles abrange uma área que vai do norte do Rio de Janeiro ao sul da Bahia, se estendendo até a região do Triângulo Mineiro, no oeste de Minas Gerais. O outro envolve o norte de Mato Grosso, sul do Pará e partes dos estados de Rondônia, Amazonas e Acre.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de ventos, os cidadãos evitem se abrigar debaixo de árvores ou estacionar perto de torres de transmissão de energia ou placas de propaganda. Se possível, diz, é bom desligar aparelhos elétricos ou quadros gerais de energia de casa.

Em São Paulo, as fortes chuvas que atingiram todo o estado desde a última quinta (18) já deixaram quatro mortos e 492 pessoas desabrigadas. Segundo a Defesa Civil, 15 municípios foram mais severamente afetados pelos temporais.

A previsão é de que as chuvas continuem em todo o estado nos próximos dias. Neste domingo (21), há condições para precipitações a qualquer momento do dia.