Piloto morre em queda de avião agrícola no interior de São Paulo

São Paulo

O piloto Ricardo Augusto de Souza Lima, 44, morreu na queda de uma aeronave agrícola na cidade de Palestina, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na manhã de sábado (27).

Os bombeiros afirmaram que foram chamados para atender a ocorrência às 13h35, com quatro viaturas, e constataram a morte no local.

A aeronave pertence à empresa Pachu Aviação Agrícola, de Olímpia, que lamentou a morte.

Piloto Ricardo Augusto de Souza Lima, 44, morto em queda de avião - Ricardo Augusto de Souza Lima no Facebook

"Profissional experiente e extrovertido, ele se tornou rapidamente uma pessoa admirada e querida por todos na empresa. O profissional deixa esposa e dois filhos, aos quais a empresa está prestando todo apoio e manifestamos também nosso carinho", escreveu a empresa em nota de pesar.

"Lembrando que tanto o piloto quanto a aeronave envolvida na operação deste sábado estavam com toda a documentação em dia e atendendo a todos os requisitos legais e de segurança para a atividade. Especialmente quanto à manutenção do avião. Por isso mesmo, a empresa está colaborando com as autoridades, tendo preservado o local da queda e acionado imediatamente o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), a quem cabe agora apurar as causas do acidente", destacou a empresa.

A aeronave prefixo PT-VYS, é um modelo EMB-202A, fabricado pela Embraer, em 2013.

A FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa IV foram acionados para realizar a investigação do acidente.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram ao local e encontraram a aeronave caída em um canavial, sem informações sobre a causa do acidente. caso foi registrado como morte suspeita, na Delegacia de Nova Granada.

O corpo do piloto foi transferido para o norte do Paraná, onde a cerimônia de despedida será realizada no Velório Municipal de Carlópolis, neste domingo (28).