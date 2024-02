Buscas a fugitivos em áreas rurais de Mossoró avançam pelas madrugadas; veja vídeo

Mossoró (RN)

A Folha acompanhou na noite de sábado (17) e madrugada de domingo (18) parte das buscas aos dois fugitivos da penitenciária federal de segurança máxima de Mossoró (RN), que envolve centenas de policiais, drones, helicópteros e equipes especializadas.

Ao longo de aproximadamente três horas, a equipe percorreu rodovias e áreas rurais. Além dos policiais nas vias, havia o barulho constante de um helicóptero da polícia que sobrevoava a região.

Durante as abordagens, os policiais, vestindo uniformes pretos e portando armas de grosso calibre, solicitavam a abertura dos vidros dos veículos e realizavam revistas nos porta-malas.

Policiais procuram homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN) - Raquel Lopes/Folhapress

Um dos pontos de parada dessa operação foi o local onde os fugitivos foram vistos pela primeira vez, na rodovia RN-15, no trecho da entrada da serra de Mossoró. A região é escura e há pouca movimentação de carros.

De acordo com relatos de moradores à polícia, um dos detentos apareceu inicialmente, seguido pelo outro, saindo da mata. Eles teriam ficado sentados em um ponto de ônibus e só se retiraram do local ao perceberem a movimentação.

Os fugitivos fizeram uma família refém na sexta-feira (16) e são suspeitos de roubar alimentos e roupas de outra residência. Identificados como Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, o Deisinho, eles fugiram da penitenciária na madrugada de quarta-feira (14).

Por volta de 1h deste domingo (18), quando uma pessoa foi avistada caminhando sozinha pela via, o carro da polícia avançou e parou bruscamente, com todos os policiais saindo armados do carro. O homem, contudo, era morador da região, sem relação com os fugitivos.

A parte da rodovia RN-15 em que foi montada uma barreira tem apenas uma faixa em cada direção. Ela é cercada por vegetação em ambos os lados. A estrada serve como acesso crucial para várias comunidades rurais. É por meio desse trecho que se alcança o estado do Ceará.

Policiais em barreira durante buscas a fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN) - Raquel Lopes/Folhapress

A operação de recaptura dos detentos envolve atualmente 13 forças de segurança, incluindo Polícia Penal Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do estado.

Estados vizinhos, como Ceará e Piauí, também colaboram com suas respectivas forças policiais.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chegou a Mossoró neste domingo para acompanhar as buscas.